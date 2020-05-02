Три участка дорог ремонтируют в пригороде Барнаула

Барнаульские дорожники приступили к ремонту дорог в пригороде краевой столицы, сообщает пресс-служба городской администрации.
Дорожные работы проходят на трассе, которая ведет к Научному городку. Сейчас на участке (с 0 км по 8,6 километр) выполняют работы по фрезерованию существующего покрытия, а уже к концу недели дорожники приступят к укладке выравнивающего слоя из асфальтобетона. Кроме того, здесь установят бортовой камень, сделают тротуары, укрепят обочины и отремонтируют автопавильоны.
К обновлению покрытия также приступили на участке дороги от Змеиногорского тракта до конечной остановки "СНТ Флора". Дорожники уже завершили ямочный ремонт и уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.
Отмечается, что сейчас также идет подготовка к капитальному ремонту дороги по улице Молодежная в пригородном поселке Бельмесево.
Комментарии
В сторону флоры вообще идеально и быстро. МОЛОДЦЫ.
Интересно, а расширять Гоньбинский тракт, который ведёт в Научный городок расширять будут или нет? А то там страшно ездить; на 2-полосной дороге столько обгонщиков вылетают на встречку, что порой не знаешь - доедешь или нет.
Интересно, а где они там сделают тротуары? С одной стороны газовые трубы, с другой - садоводство "Дизель". Ещё интересней, как они будут делать тротуары около пруда "Землянуха" и "Ляпиха". Там же дамбы!
Спасибо за дорогу к "Флоре"! Молодцы!