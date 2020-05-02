Три участка дорог ремонтируют в пригороде Барнаула

Барнаульские дорожники приступили к ремонту дорог в пригороде краевой столицы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожные работы проходят на трассе, которая ведет к Научному городку. Сейчас на участке (с 0 км по 8,6 километр) выполняют работы по фрезерованию существующего покрытия, а уже к концу недели дорожники приступят к укладке выравнивающего слоя из асфальтобетона. Кроме того, здесь установят бортовой камень, сделают тротуары, укрепят обочины и отремонтируют автопавильоны.

К обновлению покрытия также приступили на участке дороги от Змеиногорского тракта до конечной остановки "СНТ Флора". Дорожники уже завершили ямочный ремонт и уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

Отмечается, что сейчас также идет подготовка к капитальному ремонту дороги по улице Молодежная в пригородном поселке Бельмесево.