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В барнаульские ТРЦ возвращаются арендаторы, несмотря на ограничения и запреты

, ИА "Амител"
Посетителей, правда, от этого больше не стало

Фото и видео: Вячеслав Мельников / amic.ru

Барнаульские торговые центры начинают понемногу приходить в себя. Говорить, что ТЦ совсем ожили, было бы преувеличением: большинство отделов по-прежнему закрыты. Стабильно работают продуктовые ретейлеры, стали открываться салоны с мобильными телефонами, отделы с одеждой и обувью, аптеки, павильоны, торгующие косметикой, табачные точки и т. д.

Людей при этом в ТРЦ совсем немного, большинство покупателей сосредоточено в продуктовых "якорях". Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников прогулялся по торговым центрам, чтобы посмотреть, как строго барнаульцы придерживаются рекомендованной самоизоляции.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

2.05.2020 15:38
гость

несмотря на ограничения и запреты

Такие запреты

2.05.2020 15:45
- гость -

2.05.2020 15:38
гость

Такие "законопослушные" граждане.

2.05.2020 15:59
солдат

за полтора месяца предпринимателей не убить. Надо ввести для них исключительно запрет навсегда. тогда поймут что государству они не нужны.Запрет на работу по признакам деятельности ещё не было. Не сдохнут сейчас. Умрут через пол года в долгах.

2.05.2020 16:07
Пионер

Такие "законопослушные" граждане.

Нормальные граждане. А вот к организаторам полумер и непонятных режимов очень много вопросов.

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