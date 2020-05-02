Фото и видео: Вячеслав Мельников / amic.ru

Барнаульские торговые центры начинают понемногу приходить в себя. Говорить, что ТЦ совсем ожили, было бы преувеличением: большинство отделов по-прежнему закрыты. Стабильно работают продуктовые ретейлеры, стали открываться салоны с мобильными телефонами, отделы с одеждой и обувью, аптеки, павильоны, торгующие косметикой, табачные точки и т. д.

Людей при этом в ТРЦ совсем немного, большинство покупателей сосредоточено в продуктовых "якорях". Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников прогулялся по торговым центрам, чтобы посмотреть, как строго барнаульцы придерживаются рекомендованной самоизоляции.