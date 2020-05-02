Фото и видео: Вячеслав Мельников / amic.ru
Барнаульские торговые центры начинают понемногу приходить в себя. Говорить, что ТЦ совсем ожили, было бы преувеличением: большинство отделов по-прежнему закрыты. Стабильно работают продуктовые ретейлеры, стали открываться салоны с мобильными телефонами, отделы с одеждой и обувью, аптеки, павильоны, торгующие косметикой, табачные точки и т. д.
Людей при этом в ТРЦ совсем немного, большинство покупателей сосредоточено в продуктовых "якорях". Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников прогулялся по торговым центрам, чтобы посмотреть, как строго барнаульцы придерживаются рекомендованной самоизоляции.
Комментарии
несмотря на ограничения и запреты
Такие запреты
2.05.2020 15:38
гость
Такие "законопослушные" граждане.
за полтора месяца предпринимателей не убить. Надо ввести для них исключительно запрет навсегда. тогда поймут что государству они не нужны.Запрет на работу по признакам деятельности ещё не было. Не сдохнут сейчас. Умрут через пол года в долгах.
Такие "законопослушные" граждане.
Нормальные граждане. А вот к организаторам полумер и непонятных режимов очень много вопросов.