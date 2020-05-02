Все меньше белых пятен: половина Алтайского края во власти коронавируса. Инфографика

В Алтайском крае на 2 мая подтвержден 451 случай заражения коронавирусом. Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки выявили 24 новых заболевших.

Впервые диагноз COVID-19 подтвержден в Третьяковском районе (два человека). Накануне новыми точками на карте распространения коронавируса стали Алтайский и Усть-Калманский районы, а также ЗАТО Сибирский.

Таким образом, на сегодняшний день случаи заражения коронавирусом в Алтайском крае распределились следующим образом:

Змеиногорский район – 166;

Барнаул – 134;

Бийск – 40;

Поспелихинский район (с. Николаевка, с. Поспелиха) – 19;

Павловский район (п. Комсомольский, с. Шахи, с. Павловск, п. Новые Зори) – 11;

Немецкий национальный район (с. Гальбштадт, с. Кусак, с. Подсосново); Рубцовск; Рубцовский район (п. Куйбышево, с. Веселоярск, с. Новониколаевка) – по 8;

Горняк; Камень-на-Оби; Новичихинский район (село 10 лет Октября, с. Новичиха) – по 6;

Тальменский район (с. Ларичиха, с. Тальменка, с. Наумово, с. Луговое); Славгород; Первомайский район (с. Логовское, с. Березовка, с. Первомайское) – по 4;

Крутихинский район (с. Крутиха); Яровое; Новоалтайск – по 3;

Советский район (с. Советское); Кулундинский район (с. Кулунда, с. Троицк); Третьяковский район (с. Староалейское); ЗАТО Сибирский – по 2;

Родинский район (п. Мирный); Троицкий район (с. Троицкое); Целинный район (с. Верх-Марушка); Михайловский район (с. Михайловское); Алтайский район (с. Алтайское); Усть-Калманский район (с. Михайловка); Заринск; Бийский район; Романовский район (с. Сидоровка); Егорьевский район (с. Первомайское) – по 1.