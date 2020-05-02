Почти 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за минувшие сутки

За последние сутки в России зафиксировали 9623 новых случая COVID-19 в 83 регионах. Общее число заражений в стране достигло 124 054, следует из сводки федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Нижегородской и Мурманской областях.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 57 человек. Общее число летальных исходов в России увеличилось до 1222. Число выздоровевших пациентов выросло до 15 013.
Отметим, число заболевших COVID-19 в Алтайском крае выросло до 451, излечилось 59 человек, один – скончался.
Комментарии
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Есть мнение, что вместо мер, у нас тити мнут
Мне нравится, что половина заболевших москвичи. Прям как при распределении бюджета - 50% Москве, а оставшиеся 50% остальным регионам.
А в новостях скажут % заболевших идет вниз.
Напрасно нравится. Именно потому, что в Москве деньги, там могут определить заболевание. А вот какая картина в регионах очевидно никто не знает - денег нет, масок нет - вот и вируса нет...
Не мешайте селюкам злорадствовать.
Все селюки в масквабаде...
2.05.2020 18:32 - гость -
Вообще-то здесь акцент сделан на распределение бюджета. не только во время пандемии.
Сколько интересно должно в день заболевать/умирать чтобы люди и бизнес изолировались? А то количество растёт, а мы все смягчаем...
2.05.2020 18:17
- гость -
Мне нравится, что половина заболевших москвичи. Прям как при распределении бюджета - 50% Москве, а оставшиеся 50% остальным регионам.
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Переживать надо за регионы, а не за Москву. В Москве хватает и врачей, и денег, и СИЗ, и всего. Но если в регионах допустить бурный рост, будет очень печально...
нам никто не поможет...самим нужно башкой думать и спасаться от этой заразы ...
как диагностируют вирус, если больницы закрыты? По фото, по видео или как Кашпировский с Чумаком?
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