Почти 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за минувшие сутки

За последние сутки в России зафиксировали 9623 новых случая COVID-19 в 83 регионах. Общее число заражений в стране достигло 124 054, следует из сводки федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Нижегородской и Мурманской областях.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 57 человек. Общее число летальных исходов в России увеличилось до 1222. Число выздоровевших пациентов выросло до 15 013.

Отметим, число заболевших COVID-19 в Алтайском крае выросло до 451, излечилось 59 человек, один – скончался.