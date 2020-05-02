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"Ваш сын попал в беду". Более 100 тысяч рублей похитил мошенник у жительницы Барнаула

, ИА "Амител"
Подозреваемый задержан
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

63-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенника, который под предлогом "Ваш сын попал в беду" похитил у нее крупную сумму денег, информирует пресс-служба регионального МВД.

Отмечается, что горожанке позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее сын попал в ДТП. Чтобы уладить неприятность, мошенник потребовал от женщины 105 тысяч рублей.

Вместо того чтобы перезвонить сыну и убедиться в достоверности информации, женщина выполнила все указания мошенника и перевела на указанный им счет необходимую сумму. Только потом женщина связалась с сыном и узнала, что ни в какую аварию тот не попадал.

Обратившись в полицию, стражи порядка приступили к расследованию. Они выяснили, что аферистом оказался 34-летний житель соседней с Алтайским краем области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. По месту жительства у него изъяли четыре банковских карты, шесть сотовых телефонов и 57 сим-карт.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

2.05.2020 18:21
гость

перевела на указанный им счет необходимую сумму

Она пыталась дать взятку в 100 тысяч рублей, это статья 291 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки

2.05.2020 18:24
- гость -

Почему пыталась? Дала... так что можно закрывать)))

2.05.2020 18:37
Мадам

Дала-то дала... но не этому дала...

2.05.2020 18:37
- гость -

Если бы бабосики получил мусоро настоящий ..
Бабка бы уран в корзинах таскаоа
А если мошенник, то старушке повезло
Но для порядка, бабке нужно штраф выписать за нарушение самоизоляции

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