"Как будто из канализации". Жители Алейска пожаловались на грязную воду из крана

Фото: Barnaul 22

Грязная вода с неприятным запахом течет из кранов в квартирах жителей Алейска, пишет одна из горожанок в сообществе Barnaul 22.

"C таким запахом, как будто она из канализации. За что платим? Платим за воду из крана, которая как из лужи, и еще платим за воду, чтобы можно было ее пить (в магазине). Скоро и чтобы помыться воду будем из магазина брать", – написала женщина.

В комментариях под записью жители Новоалтайска и Барнаула также отметили, что в последнее время сталкивались с такой проблемой.