Документальный фильм о невероятных судьбах алтайских ветеранов ВОВ покажут в крае

Телеканалы "Россия 24" и "Катунь 24" покажут документальный фильм о невероятных судьбах алтайских ветеранов Великой Отечественной войны. Ленту создали активисты проекта "Победа в каждом из нас" и окружной координационный центр СФО по подготовке "Волонтеров Победы" к 75-летию Победы.

На телеканале "Россия 24" показ состоится 3 мая в 17:00, на телеканале "Катунь 24" – 8 мая в 16 часов и 9 мая в 10:20 и 19:30.

Съемки проходили в Барнауле, Бийске, в селе Налобиха и в болгарском городе Пловдиве. Как говорят авторы, эта кинолента о вечных ценностях, о любви к Родине, к жизни, о связи поколений, об увековечивании памяти, о борьбе с фальсификацией исторических фактов времен Великой Отечественной войны.

Основная тема в фильме – рассказ о судьбе Алексея Скурлатова, который стал прототипом памятника "Алеша" в Болгарии. Семейная история Скурлатова стала отправной точкой патриотического проекта "Победа в каждом из нас", цель которого – сбор семейных историй о подвигах и победах жителей края.

Кроме того, в фильме рассказывается о судьбах Надежды Мордовцевой, Петре Щербакове, Матрены Андрейченко, Льва Малиновского, Захара Масленникова.

Добавим, что режиссером выступила Светлана Музыченко – режиссер документального и игрового кино, доцент ВГИКа, член Союза кинематографистов.