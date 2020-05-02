Умер известный раввин Зиновий Коган

В возрасте 78 лет скончался вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган, сообщил его сын Илья на странице отца в Facebook.

"Вчера Зиновия Львовича Когана не стало", — написал он, уточнив, что причиной смерти стал инсульт.

Зиновий Коган родился 6 декабря 1941 года в селе Чесноковка Алтайского края в еврейской религиозной семье. Он окончил Московский инженерно-строительный институт, философский факультет МГУ и еврейскую религиозную школу в Москве. Был участником неофициального религиозного движения евреев в Советском Союзе. С 1997 года был назначен председателем еврейских религиозный организаций и объединений России. С 2001 года — членом президиума Российского еврейского конгресса.

Раввин активно участвовал в межконфессиональном диалоге, присутствовал на мероприятиях христианских, буддийских и мусульманских общин России.