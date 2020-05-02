Суббота, 2 Май, 22:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
14°

124054 +9623
Обь
460см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Анна Попова назвала время появления коронавируса в России

, ИА "Амител"
До марта инфекции в стране не было
Фото: profile.ru

Фото: profile.ru

Коронавируса не было в России вплоть до марта 2020 года, поэтому россияне не могли переболеть им в январе-феврале, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает ТАСС.

"Именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса тогда в России и Москве не было", – сказала она, подчеркнув, что лишь у малого количества россиян есть иммунитет против инфекции.

По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения коронавирусом. В Алтайском крае заболевание диагностировали у 451 человека, среди них – 40 детей. Выздоровели 69 человек, один скончался.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
22:10
Владимир Путин вновь обратится к россиянам 9 мая 1
21:36
"Как будто из канализации". Жители Алейска пожаловались на грязную воду из крана 0
20:45
Анна Попова назвала время появления коронавируса в России 0
19:55
Умер известный раввин Зиновий Коган 0
19:15
Масштабная дезинфекция улиц пройдет в ночь на 3 мая в Барнауле 3
18:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 34 0
18:10
"Ваш сын попал в беду". Более 100 тысяч рублей похитил мошенник у жительницы Барнаула 4
17:34
Почти 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за минувшие сутки 11
17:05
Три участка дорог ремонтируют в пригороде Барнаула 5
16:37
Все меньше белых пятен: половина Алтайского края во власти коронавируса. Инфографика 5
16:06
Барнаульцу, нашедшему боевой снаряд, выписали протокол о нарушении самоизоляции 8
15:33
В барнаульские ТРЦ возвращаются арендаторы, несмотря на ограничения и запреты 9
15:01
Барнаульцы массово отправились на дачи 0
14:40
Барнаульцы рассказали о желаемом размере зарплаты 14
14:08
Как предприниматели могут воспользоваться льготой по арендным платежам? 2
13:35
В МЧС рассказали, сколько денег и гаджетов брать в больницу при коронавирусе 14
13:03
Муфлонов много не бывает. В Барнаульском зоопарке – очередное пополнение 2
12:28
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451 78
12:26
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса 3
11:54
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике 8
11:15
Речной транспорт Барнаула работает по сокращенному графику 0
10:46
Зверски убитая мужем жительница Рубцовска оказалась дочерью судьи 26
10:17
Еще 13 пациентов вылечились от коронавируса в Алтайском крае 5
09:50
Один новый случай заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 9
09:38
Молодой человек облегчился на крыше барнаульского кафе 22
09:03
Министр строительства России заразился коронавирусом 12
08:37
Чемпионка Европы составила топ-10 самых красивых девушек-боксеров 4
08:00
Без права на ошибку. История солдата, который отдал войне семь лет своей жизни 1
07:42
Настоящая любовь. Видео с пожилой парой на детской площадке растрогало соцсети 0
07:10
Страховка от коронавируса: сколько будет стоить и реально ли она защитит от инфекции 4
06:29
Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле 3
06:00
Тепло и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 мая 0
23:46
Пойманный с трупом жены житель Рубцовска покончил с собой 6
22:47
Врач рассказала о состоянии больных коронавирусом в Республике Алтай 0
21:44
Первоапрельская шутка обернулась уголовным делом против бийчанина 12
20:53
Глава Роспотребнадзора назвала условия послаблений в режиме самоизоляции 9
20:00
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 33 4
19:44
Два Алтая вошли в пятерку лидеров Сибири по заболеваемости COVID-19 5
19:00
Магнитная буря обрушится на Землю в начале мая 3
18:39
Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле 16
18:05
Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула 18
17:35
Сотрудник СИЗО в Бийске заразился коронавирусом 0
17:07
Нас не загонят: лучшие фото монстрации в Сибири, которая прошла в интернете 2
16:45
Денис Проценко о COVID-19: "Тяжелых случаев меньше не становится" 6
16:19
Умер почетный гражданин Бийска Александр Черемисин 6
15:47
Названа ожидаемая дата открытия детских лагерей в Алтайском крае 8
15:22
COVIDом единым. Как депутаты АКЗС спорили и принимали законы на дистанционной сессии 2
15:09
Вернулся из командировки: майор части ЗАТО Сибирский мог заразиться COVID-19 3
14:56
Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд 13
14:30
Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия 24

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.