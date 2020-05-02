Анна Попова назвала время появления коронавируса в России

Коронавируса не было в России вплоть до марта 2020 года, поэтому россияне не могли переболеть им в январе-феврале, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает ТАСС.

"Именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса тогда в России и Москве не было", – сказала она, подчеркнув, что лишь у малого количества россиян есть иммунитет против инфекции.

По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения коронавирусом. В Алтайском крае заболевание диагностировали у 451 человека, среди них – 40 детей. Выздоровели 69 человек, один скончался.