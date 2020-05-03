В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения COVID-19

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с диагностированным COVID-19 в регионе выросло до 498.

"Среди вновь выявленных в Змеиногорском районе проживают 23 человека, в Барнауле – 17, Бийске – 3, Родинском, Тальменском, Третьяковском, Тюменцевском районах – по одному. В Тюменцевском районе заболевший выявлен впервые", – уточнили в региональном оперштабе.

На 3 мая общее число заболевших составляет 498 человек, из них 49 детей до 17 лет. Выписаны за все время 76 пациентов, 7 из них – за последние сутки.

Как ранее писал amic.ru, из-за пандемии коронавируса руководитель Алтайского края Виктор Томенко ввел жесткий пропускной режим в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется провести две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует и в Кузбассе.