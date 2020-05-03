В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения COVID-19

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с диагностированным COVID-19 в регионе выросло до 498.
"Среди вновь выявленных в Змеиногорском районе проживают 23 человека, в Барнауле – 17, Бийске – 3, Родинском, Тальменском, Третьяковском, Тюменцевском районах – по одному. В Тюменцевском районе заболевший выявлен впервые", – уточнили в региональном оперштабе.
На 3 мая общее число заболевших составляет 498 человек, из них 49 детей до 17 лет. Выписаны за все время 76 пациентов, 7 из них – за последние сутки.
Как ранее писал amic.ru, из-за пандемии коронавируса руководитель Алтайского края Виктор Томенко ввел жесткий пропускной режим в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется провести две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует и в Кузбассе.
Комментарии
Вполне закономерный итог, людишки расслабились, масок не носят, улицы полны, власть бесхребетные амебы
"в Бийске - 3" - то есть это без учета 10 заболевших на Эваларе из соседней новости?
Вчера со Спартака уходили все автобусы с садоводами набитыми, люди стоят на подножках, а их ведь никто не проверял ещё
Ну собянин же сказал что у нас все развивается по европейскому сценарию, т.е. власти де факто облажались по полной, а нужно то было немного проявить силу воли и ввести ЧС и жесткий карантин.
3.05.2020 11:33
- гость -
Эти 10 относятся к 29 апреля, так что уже учтены ранее.
Ну и? Массово проверять начали. Статистика где: кол-во выявленных к кол-ву сделанных тестов. Сколько из выявленных болеют?
А Главстерх из бункера нёс очередную пургу про снятие карантина после 12.05.2020 , старикашка явно не в теме
Да никому население не нужно.. Сдохнем и все
Вчера опершаб сообщил, что тенденция на снижение. Сегодня опровержение будет?
Для сибирских регионов даже мат.модель построить не смогли. Так что не паримся. Всё путем.. своим собственным. В магазин и транспорт в масках, в остальное время гуляем на расстоянии на солнышке, вдыхаем побольше кислорода, выдыхаем побольше углекислого.
Китайцы моментом осознали степень опасности и закрыли все предприятия и фабрики. А у нас автобусы битком набиты людьми, которым совершенно на все наплевать, которым главное свой сад. Так что весьма похоже, что самая "веселуха" ждет нас впереди.
Выписаны за все время 76 пациентов
А умер за это время один. В Англии, наоборот, если одного выписывают, за это время 30 умирают. Интересно почему?
В Англии, наоборот, если одного выписывают, за это время 30 умирают
У нас же есть наверное бизнесмены и чиновники с английским гражданством и им разрешили уехать. Может уедут?
Неделю болела голова, пару дней першило в горле, температуры не было. Сейчас болит в груди. С одной стороны все объяснимо -- попил холодной воды на сквозняке, переутомился на работе, в груди болит потому что стал много сидеть за компьютером. Настораживает, что раньше такого не было. Почему-то никто из сми не пишет где обследоваться, это платно или бесплатно. Да, я звонил по телефону гопячей линии, который указан на сайте краевой администрации. Думаете я там получил ответы? Можете сами позвонить. В общем я лежу дома. Мне стыдно скорую вызывать, вроде я не присмерти.
Вот видимо для таких и разрешили делать тесты платными, сомневаешься иди плати сам узнавай
3.05.2020 12:35
- гость -
В общем я лежу дома
Так вроде бы врача на дом можно вызывать. Не придет, придется сходить к заведующему, покашлять там, ручки потрогать и вообще подольше походить, про кашляющих азиатов, с которыми в автобусе ехали, порассказывать, может отреагируют
Результаты "предпринятых" мер .Что тут ещё скажешь?
3.05.2020 12:35
- гость -
Неделю болела голова, пару дней першило в горле, температуры не было. Сейчас болит в груди.Настораживает, что раньше такого не было. Почему-то никто из сми не пишет, где обследоваться, это платно или бесплатно. Да, я звонил по телефону горячей линии, который указан на сайте краевой администрации. Думаете я там получил ответы? Можете сами позвонить. В общем я лежу дома. Мне стыдно скорую вызывать, вроде я не при смерти.
Вы думаете,такой один?Увы...
3.05.2020 12:35
- гость -
Да, я звонил по телефону горячей линии, который указан на сайте краевой администрации. Думаете я там получил ответы?
А интересно, что вам там сказали? Поменьше ходить в магазин и аптеку? И ни в коем случае не приходить в администрацию?
Похоже опозорились с мерами. ЕР не коммунистическая партия Китая, так не может
Вот видимо для таких и разрешили делать тесты платными, сомневаешься иди плати сам узнавай
___________
Получается примерно так - во время пожара продавать воду.
Такое впечатление, что ЕР приветствует распространение. Курс на принудительную иммунизацию путем заражения. Кто выживет, кто нет. Видимо, решили, что так дешевле. Хотя население края довольно законопослушно, по сравнению с соседскими регионами. У нас китайский вариант бы прошел, если бы воля руководства.
Дней 5-10 назад в течение нескольких дней было тяжело дышать.
Ни температуры, ни кашля, ни слабости.
Провериться бы, но куда обратиться?
Больных-то не всех проверяют, в Новосибе, говорят, очередь неделя на проверку мазков конкретно больных. А я почти здоров... Скажут, не отсвечивай...
Как ни аморально и жестоко звучит, но государству выгодно избавиться от хроников и стариков.
В противном случае их годами лечат, десятилетиями платят пенсию. Одни расходы, не выгодно.
С другой стороны, экономика колом сейчас, тоже не выгодно. Здоровые страдают.
Не ясно где истина.