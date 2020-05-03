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В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения COVID-19

, ИА "Амител"
Число пациентов выросло до 498
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с диагностированным COVID-19 в регионе выросло до 498.

"Среди вновь выявленных в Змеиногорском районе проживают 23 человека, в Барнауле – 17, Бийске – 3, Родинском, Тальменском, Третьяковском, Тюменцевском районах – по одному. В Тюменцевском районе заболевший выявлен впервые", – уточнили в региональном оперштабе.

На 3 мая общее число заболевших составляет 498 человек, из них 49 детей до 17 лет. Выписаны за все время 76 пациентов, 7 из них – за последние сутки.

Как ранее писал amic.ru, из-за пандемии коронавируса руководитель Алтайского края Виктор Томенко ввел жесткий пропускной режим в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется провести две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует и в Кузбассе.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

3.05.2020 11:32
Гедеван

Вполне закономерный итог, людишки расслабились, масок не носят, улицы полны, власть бесхребетные амебы

3.05.2020 11:33
- гость -

"в Бийске - 3" - то есть это без учета 10 заболевших на Эваларе из соседней новости?

3.05.2020 11:39
Гость

Вчера со Спартака уходили все автобусы с садоводами набитыми, люди стоят на подножках, а их ведь никто не проверял ещё

3.05.2020 11:44
Alex1976

Ну собянин же сказал что у нас все развивается по европейскому сценарию, т.е. власти де факто облажались по полной, а нужно то было немного проявить силу воли и ввести ЧС и жесткий карантин.

3.05.2020 11:45
- гость -

3.05.2020 11:33
- гость -

Эти 10 относятся к 29 апреля, так что уже учтены ранее.

3.05.2020 11:49
- гость -

Ну и? Массово проверять начали. Статистика где: кол-во выявленных к кол-ву сделанных тестов. Сколько из выявленных болеют?

3.05.2020 11:57
- гость -

А Главстерх из бункера нёс очередную пургу про снятие карантина после 12.05.2020 , старикашка явно не в теме

3.05.2020 11:58
- гость -

Да никому население не нужно.. Сдохнем и все

3.05.2020 11:59
- гость -

Вчера опершаб сообщил, что тенденция на снижение. Сегодня опровержение будет?

3.05.2020 12:01
- гость -

Для сибирских регионов даже мат.модель построить не смогли. Так что не паримся. Всё путем.. своим собственным. В магазин и транспорт в масках, в остальное время гуляем на расстоянии на солнышке, вдыхаем побольше кислорода, выдыхаем побольше углекислого.

3.05.2020 12:23
- гость -

Китайцы моментом осознали степень опасности и закрыли все предприятия и фабрики. А у нас автобусы битком набиты людьми, которым совершенно на все наплевать, которым главное свой сад. Так что весьма похоже, что самая "веселуха" ждет нас впереди.

3.05.2020 12:25
гость

Выписаны за все время 76 пациентов

А умер за это время один. В Англии, наоборот, если одного выписывают, за это время 30 умирают. Интересно почему?

3.05.2020 12:27
гость

В Англии, наоборот, если одного выписывают, за это время 30 умирают

У нас же есть наверное бизнесмены и чиновники с английским гражданством и им разрешили уехать. Может уедут?

3.05.2020 12:35
- гость -

Неделю болела голова, пару дней першило в горле, температуры не было. Сейчас болит в груди. С одной стороны все объяснимо -- попил холодной воды на сквозняке, переутомился на работе, в груди болит потому что стал много сидеть за компьютером. Настораживает, что раньше такого не было. Почему-то никто из сми не пишет где обследоваться, это платно или бесплатно. Да, я звонил по телефону гопячей линии, который указан на сайте краевой администрации. Думаете я там получил ответы? Можете сами позвонить. В общем я лежу дома. Мне стыдно скорую вызывать, вроде я не присмерти.

3.05.2020 12:40
Гость

Вот видимо для таких и разрешили делать тесты платными, сомневаешься иди плати сам узнавай

3.05.2020 12:53
гость

3.05.2020 12:35
- гость -
В общем я лежу дома

Так вроде бы врача на дом можно вызывать. Не придет, придется сходить к заведующему, покашлять там, ручки потрогать и вообще подольше походить, про кашляющих азиатов, с которыми в автобусе ехали, порассказывать, может отреагируют

3.05.2020 12:53
- гость -

Результаты "предпринятых" мер .Что тут ещё скажешь?

3.05.2020 12:55
- гость -

3.05.2020 12:35
- гость -
Неделю болела голова, пару дней першило в горле, температуры не было. Сейчас болит в груди.Настораживает, что раньше такого не было. Почему-то никто из сми не пишет, где обследоваться, это платно или бесплатно. Да, я звонил по телефону горячей линии, который указан на сайте краевой администрации. Думаете я там получил ответы? Можете сами позвонить. В общем я лежу дома. Мне стыдно скорую вызывать, вроде я не при смерти.

Вы думаете,такой один?Увы...

3.05.2020 12:56
гость

3.05.2020 12:35
- гость -
Да, я звонил по телефону горячей линии, который указан на сайте краевой администрации. Думаете я там получил ответы?

А интересно, что вам там сказали? Поменьше ходить в магазин и аптеку? И ни в коем случае не приходить в администрацию?

3.05.2020 12:58
гость

Похоже опозорились с мерами. ЕР не коммунистическая партия Китая, так не может

3.05.2020 13:18
- гость -

Вот видимо для таких и разрешили делать тесты платными, сомневаешься иди плати сам узнавай
___________

Получается примерно так - во время пожара продавать воду.

3.05.2020 13:19
- гость -

Такое впечатление, что ЕР приветствует распространение. Курс на принудительную иммунизацию путем заражения. Кто выживет, кто нет. Видимо, решили, что так дешевле. Хотя население края довольно законопослушно, по сравнению с соседскими регионами. У нас китайский вариант бы прошел, если бы воля руководства.

3.05.2020 13:46
- гость -

Дней 5-10 назад в течение нескольких дней было тяжело дышать.
Ни температуры, ни кашля, ни слабости.
Провериться бы, но куда обратиться?
Больных-то не всех проверяют, в Новосибе, говорят, очередь неделя на проверку мазков конкретно больных. А я почти здоров... Скажут, не отсвечивай...

3.05.2020 13:49
- гость -

Как ни аморально и жестоко звучит, но государству выгодно избавиться от хроников и стариков.
В противном случае их годами лечат, десятилетиями платят пенсию. Одни расходы, не выгодно.
С другой стороны, экономика колом сейчас, тоже не выгодно. Здоровые страдают.
Не ясно где истина.

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