Владимир Путин вновь обратится к россиянам 9 мая

Президент России Владимир Путин 9 мая собирается возложить венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, а затем обратиться к россиянам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам", – сообщил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин перенес Парад Победы, который должен был состояться 9 мая. Позже российский лидер сообщил, что торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне состоятся, когда обстановка станет безопасной.