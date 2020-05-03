До +27°С потеплеет в Алтайском крае 3 мая

В воскресенье, 3 мая, в Алтайском крае будет тепло и преимущественно без осадков, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в светлое время суток составит от +22°С до +27°С. Ветер юго-восточный, его скорость может достигать от 4 до 9 м/с. Порывы по западу – до 16 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +23°С до +25°С. Без осадков.

Напомним, в связи с высокой и чрезвычайной пожароопасностью в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 мая.