Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в России идет по европейскому сценарию

Ситуация с коронавирусом в России развивается по европейскому сценарию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова передает ТАСС.

По словам градоначальника, китайский вариант развития эпидемии в России уже невозможен.

"Мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны уже, и надо просто бороться, сглаживая пики", – сказал он.

Собянин подчеркнул, что если он и заразится COVID-19, то надеется, что болезнь будет протекать в легкой форме. Также он подчеркнул, что старается соблюдать все меры предосторожности.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавируса не было в России вплоть до марта 2020 года. По этой причине россияне не могли переболеть им в январе или феврале.