Неизвестные похитили фотоловушки в нацпарке Горного Алтая

На одной из точек мониторинга численности снежного барса пропали все фотоловушки. Их было три.

"Конечно, предстоит разбор полетов с привлечением полиции (и надо отдать им должное однажды они уже находили <...> злоумышленников), но это всё не те обстоятельства, на которые хотелось бы тратить время и силы", – написал в своем аккаунте в Instagram сотрудник заповедника.

Напомним, что фотоловушки используют для того, чтобы отслеживать популяцию ирбиса, а также других животных, которые обитают в этой местности.

В настоящее время численность снежных барсов крайне мала – популяция вида, по различным оценкам, составляет от пяти до семи тысяч особей, в России – менее сотни.

В Республике Алтай, по подсчетам ученых, обитают 44-45 особей ирбисов, включая 13 котят в шести выводках в 2019 году. В сравнении с 2018 годом численность этих животных, занесенных в Красную книгу, выросла на 20%.