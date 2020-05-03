Ученые нашли еще один способ заразиться коронавирусом

Коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, к таким результатам пришли по итогам совместной работы голландские ученые из нескольких вузов Нидерландов, сообщает портал Eurekalert.
Исследователи проанализировали, как воздействует коронавирусная инфекция на клетки кишечника и сделали вывод, что последние не могут противостоять ей и быстро заражаются.
Это подтверждается и частым проявлением у больных COVID-19 таких симптомов, как диарея и тошнота. Кроме того, в их стуле также имеются вирусные частицы, что подтверждает результаты работы ученых.
На основании полученных данных ученые констатировали, что заразиться коронавирусом можно, если не соблюдать правила гигиены, такие как регулярное мытье рук.
Комментарии
Секрет полишинеля.
Про это как бы с первых дней говорили.
В Сингапуре в январе многоэтажка поперезаражалась через канализацию.
сразу тут писали через все жидкости организма