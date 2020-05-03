Первых пациентов вылечили от коронавируса в Республике Алтай

Двое первых пациентов, переболевших коронавирусом, выписывают их больниц Республики Алтай, сообщили в региональном оперштабе. Они дважды сдали тесты. Результаты отрицательные.

"Два пациента выздоровели. Выписана жительница Онгудайского района, у которой был выявлен первый случай коронавирусной инфекции в регионе, – уточнили в оперативном штабе. – Также сегодня выпишут жительницу Горно-Алтайска – медработника детской поликлиники".

Число людей, которые заболели коронавирусом в Республике Алтай, осталось прежним – 36 человек.

Как ранее писал amic.ru, первый случай заболевания выявили у жительницы Онгудая. По данным оперштаба, к ней ранее приезжали родственники из соседнего региона. Позже коронавирус подтвердили у ее мужа.

У медицинской работницы детской поликлиники инфекцию выявили в результате профилактического тестирования сотрудников здравоохранения. Заболевание протекало у женщины бессимптомно. По предварительным данным, источником заражения стал близкий родственник, работающий вахтовым методом за пределами Республики Алтай.