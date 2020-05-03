Первых пациентов вылечили от коронавируса в Республике Алтай

Двое первых пациентов, переболевших коронавирусом, выписывают их больниц Республики Алтай, сообщили в региональном оперштабе. Они дважды сдали тесты. Результаты отрицательные.
"Два пациента выздоровели. Выписана жительница Онгудайского района, у которой был выявлен первый случай коронавирусной инфекции в регионе, – уточнили в оперативном штабе. – Также сегодня выпишут жительницу Горно-Алтайска – медработника детской поликлиники".
Число людей, которые заболели коронавирусом в Республике Алтай, осталось прежним – 36 человек.
Как ранее писал amic.ru, первый случай заболевания выявили у жительницы Онгудая. По данным оперштаба, к ней ранее приезжали родственники из соседнего региона. Позже коронавирус подтвердили у ее мужа.
У медицинской работницы детской поликлиники инфекцию выявили в результате профилактического тестирования сотрудников здравоохранения. Заболевание протекало у женщины бессимптомно. По предварительным данным, источником заражения стал близкий родственник, работающий вахтовым методом за пределами Республики Алтай.
Комментарии
Как вы их вылечили? Чем? Парацетамолом? Можно поподробнее? Или вы лечили "осложнения", которых не было до тех пор, пока тест перестал быть положительным? А как же страшила, что у больные повреждены легкие? Что написано в выписке, какие рекомендации? Какое продолжение амбулаторного лечения? препараты для восстановления, процедуры, диета? Пишут, что почки тоже повреждаются вирусом. С этим как?
Что происходит? Каким мифическим образом люди просто так выздоравливают после такой, как ее описывают, смертельной болезни?