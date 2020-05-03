Аномально теплую погоду объяснили озоновой дырой над Сибирью

Аномально теплая погода в Сибири может быть связана с разрушением озонового слоя, сообщает Regnum.

В подтверждение этой гипотезы журналисты приводят среднемесячные и среднедекадные карты отклонений общего содержания (ОСО) от нормы за апрель.

"Среднемесячная потеря ОСО в центре аномалии составила 40%! Центр этот имел форму эллипса, вытянутого в Северном Ледовитом океане от Таймыра до Гренландии над рифтовыми структурами подводных хребтов Ломоносова и Гаккеля, – констатирует издание. – Для нас важно то, что своей северо-восточной частью аномалия накрывала всю Сибирь от побережья СЛО до Амура".

При этом в течение апреля центр озоновой дыры постепенно сдвигался в направлении сибирских регионов. Журналисты отметили, что за этот месяц озоновый слой в Сибири испытал "сильнейшее разрушение". Данные на первый день мая свидетельствуют о том, что оно все еще продолжается.

Последствиями разрушения озонового слоя стали аномальное тепло и низкое давление. Кроме того, из-за озоновой дыры увеличился поток биологически активного ультрафиолета. Переоблучение им чревато для населения, в частности, снижением иммунитета.

Стоит отметить, что смещение центра озоновой дыры в Сибирь уже фиксировали в 2016 году. Тогда это произошло в середине зимы.