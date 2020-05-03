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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 35

, ИА "Амител"
Главное за 3 мая
Фото: iStock

Фото: iStock

Третий день мая побаловал жителей региона очень теплой для весны погодой – в некоторых районах края было до +27°С. Но провести майские выходные на природе получилось не у многих, ведь в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. И долгожданного снижения заболеваемости пока нет. В этот день число заболевших выросло до 498 человек за счет новых 47 выявленных случаев. Полиция и Росгвардия сообщили почти о двух тысячах предписаний о самоизоляции для въехавших в регион. А краевое правительство–- о переходе на амбулаторное лечение бессимптомных больных. 

1
+47 заболевших в Алтайском крае

По данным на 3 мая 2020 года, общее число пациентов с диагностированным COVID-19 в Алтайском крае составляет 498 человек. За минувшие сутки прирост составил 47 человек. Большинство из них – 23 случая – из Змеиногорского района. Таким образом, в единственном закрытом на карантин муниципалитете региона уже 189 заболевших (в основном это работники Корбалихинского рудника). Еще 17 человек выявлено в Барнауле (итого 151 человек), три – в Бийске (43 человека). 

Среди новых районов, где теперь есть заразившиеся, – Тюменцевский (один человек в селе Юдиха). По одному прибавилось в Родинском, Тальменском, Третьяковском районах.

С начала эпидемии алтайские медики пролечили и выписали 76 пациентов.

Всего в России зарегистрировано более 134 тысяч заболевших COVID-19. За последние сутки выявили 10633 случая заражения в 85 регионах, 58 человек умерло. Общее количество летальных случаев составляет 1280, а выздоровевших – 16639.

2
Приехал в регион – соблюдай самоизоляцию

1945 предписаний о необходимости самоизоляции выдали полицейские и Росгвардия на границах Алтайского края для гостей региона.

Напомним, с начала мая в регионе действует пропускной режим. Его ввели по распоряжению главы региона.

Все въезжающие обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

3
Алтай переходит на амбулаторное лечение. Но только бессимптомных

Бессимптомных пациентов с COVID-19 будут лечить амбулаторно

"Край переходит на технологию амбулаторного ведения пациентов, поскольку много пациентов с бессимптомным течением заболевания, но они госпитализированы на больничные места. Для этого создан центр амбулаторного ведения, пока на пять мест – пять врачей. Они оснащены средствами дистанционной связи: для них приобрели смартфоны. Вывели информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками", – рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Тех, кому необходима медицинская помощь, будут принимать в больницах.

4
10 заболевших на "Эваларе"

Десять сотрудников ЗАО "Эвалар" в Бийске заразились коронавирусом. Известно, что такое число было на 29 апреля. Работников госпитализировали в стационар, а контактировавшие с ними коллеги отстранены от работы минимум две недели.

Завод дважды дезинфицировали, ввели усиленные санитарные протоколы и запустили автоматическую систему обеззараживания воздуха.

"Значительная часть сотрудников производственных цехов будут отправлены в оплачиваемые отпуска на период с 1 по 18 мая, останутся работать только цеха по выпуску антисептиков, противовирусных препаратов и витаминов. Для тех, кто останется работать, будет ужесточен медицинский контроль с применением точечного тестирования на COVID-19", – прокомментировали в компании.

5
Выписана первая пациентка в Горном

В Республике Алтай выписали двух пациентов, переболевших коронавирусом. Среди них та самая жительница Онгудайского района – первая, у кого обнаружили COVID-19. Она, как полагают в оперштабе, заразилась от родственников из Алтайского края. Еще одна выписавшаяся – медработник детской поликлиники из Горно-Алтайска. У нее вирус выявили в результате профилактического тестирования. Обе дважды сдали тесты и получили отрицательные результаты.

Сейчас в регионе остается 36 заболевших.  

6
Новый способ передачи вируса

Голландские ученые нашли еще один способ заразиться коронавирусом – через контакт грязными руками. Они изучили воздействие вируса на клетки кишечника. И выяснили: в стуле заболевших имеются вирусные частицы. То есть люди, которые не соблюдают правила гигиены, так же разносят инфекцию, как остальные больные воздушно-капельным путем. Так что мойте руки, господа.

7
9 мая с красным флагом

Алтайские коммунисты предложили отметить 9 Мая "красным" флешмобом. 

"Возникла такая идея. Все, кто на автомобиле, друзья, знакомые, все неравнодушные, закрепляем к авто Знамя Победы либо красный флаг. Пусть это у всех символизирует то, что мы не забыли, мы помним, никакой коронавирус нас не заставит забыть 9 мая!" – предложили в крайкоме КПРФ.

Из-за коронавируса празднование Дня Победы перенесли по всей стране. Именно в этот день его будут отмечать в онлайн-режиме. Как именно, читайте в материале "Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

3.05.2020 19:26
Как то так

Доктор я пью медицинский спирт и закусываю докторской колбасой а мне всё хуже и хуже...

3.05.2020 19:46
Гость

Ситуацию с Эваларом и Корбалихой освещают,а про пивзавод барнаульский почему-то молчок?

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