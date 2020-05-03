Число зараженных COVID-19 в России за сутки превысило 10 тысяч

За прошедшие сутки в России выявили 10633 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего в стране зарегистрировано более 134 тысяч заболевших COVID-19. Новых инфицированных выявили в 85 регионах России. Половина из них не имеют симптомов заболевания.
За сутки в больницах с подтвержденным коронавирусом скончались 58 человек, выписаны 1626. Общее количество умерших теперь составляет 1280, а выздоровевших – 16639.
Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 47 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных теперь составляет 498.
Из больниц за сутки выписали еще семерых выздоровевших, всего вылечились уже 76 человек. В крае скончался один пациент с подтвержденным коронавирусом.
Комментарии
2-3 недели назад не либеральничать и раздумывать надо было а жестко разгонять всех по домам на карантин...теперь вводить ЧС нужно немедленно...
Закрывать надо все шахты, заводы, стройки и тд.
Люди явно не в парках заражаются.
"О том, что угроза распространения коронавируса в России сведена к минимуму, заявил премьер Михаил Мишустин. На заседании правительства 12 марта обсуждали и меры по борьбе с заразой, и последствия от пандемии для экономики." ,
"«Россия находится на шаг вперед перед эпидемией, надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом будет сохраняться», — заключила представительница ВОЗ."
- Таких хвалебных высказываний в адрес руководства России было очень много и от самого руководства и от ВОЗ.
15:30
Я дам Вам парабеллум.
Хочите?
.05.2020 15:19
- гость -
"2-3 недели назад не либеральничать и раздумывать надо было..."
Действительно! Какие то половинчатые меры были приняты после 5.04. Все на самоизоляцию, но границы не закрывать, и все работать одновременно, С Уханя привозили почти как военная операция, да с крузного лайнера почти также и всех на карантин. А вот из Европы как то несерьезно - все по домам, да и до сих пор везут...
3.05.2020 15:30
- гость -
"Закрывать надо все шахты, заводы, стройки и тд."
Не факт! Вот у соседей в индустриальном Кузбассе всего 166 зараженных на сегодня...