В "Эваларе" рассказали о работе компании после вспышки COVID-19

Руководитель алтайской компании "Эвалар" Лариса Прокопьева рассказала о том, как осуществляется работа компании после того, как у десяти ее сотрудников подтвердили диагноз COVID-19.
"Основные мощности нашего предприятия сейчас ориентированы на поставку антисептиков и лекарственных препаратов первичного спроса у населения, включая противовирусные средства, – цитирует Прокопьеву "Бийский рабочий". – Все это накладывает на нас дополнительную ответственность в части сохранения жизнеспособности производства и защиты здоровья сотрудников".
По ее словам, предприятие по рекомендации Минпромторга работает ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, чтобы обеспечить бесперебойное производство социально значимой продукции.
Гендиректор компании уточнила, что заболевших выявили в ходе регулярного тестирования сотрудников предприятия.
В "Эваларе" уточнили, что сотрудница предприятия заразилась COVID-19, предположительно, от мужа, у которого ранее подтвердили этот диагноз.
Около недели назад она сообщила о том, что может быть носителем инфекции. Тестирование подтвердило ее опасения. Ее контакты установили и изолировали этих людей. Несмотря на предпринятые меры безопасности, она успела заразить девять коллег. У остальных результаты тестов отрицательные.
Комментарии
Привезли заразу из Москвы все таки. Теперь ещё и продукция заразная пойдет на прилавки.
да-да. заразный антисетик теперь. ооо. всё пропало , шеф
советую гостю
3.05.2020 15:48
проверится, и если отрицательно - использовать исключительно свой продукт. циклически