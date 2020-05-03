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Охотник за металлом оставил без интернета 13 квартир в Барнауле

, ИА "Амител"
Мужчину задержали сотрудники полиции
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Полицейские раскрыли кражу 30 метров кабеля, совершенную в Ленинском районе Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний ранее судимый барнаулец. Правоохранители выяснили, что он проник в подвал, срезал кабель и сдал его в пункт приема металла, тем самым оставив без телефонной связи и интернета 13 квартир.

Против мужчины возбудили уголовное дело за приведение в негодное для эксплуатации состояние объектов электросвязи из корыстных побуждений. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.05.2020 16:21
Filin

интересно, сколько он получил с того кабеля и разве до сих пор металлоприемка принимает промметалл, это ж скупка краденого

3.05.2020 16:40
CALIBR

Кабель вторичен был - первичны макароны на ужин. Гарантированные.

3.05.2020 16:41
- гость -

А барыг скупщиков за яйца не подтянули?

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