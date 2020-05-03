Алтайские коммунисты предложили отметить 9 Мая без митингов

Фото: t.me/kprfaltay
Коммунисты Алтайского края предложили альтернативный вариант празднования Дня Победы, которое, по их оценке, не будет угрожать распространением коронавируса.
"Возникла такая идея. Все, кто на автомобиле, друзья, знакомые, все неравнодушные закрепляем к авто Знамя Победы либо красный флаг, – предложило реготделение КПРФ в Telegram. – Пусть это у всех символизирует то, что мы не забыли, мы помним, никакой коронавирус нас не заставит забыть 9 мая!".
Как ранее сообщил amic.ru, празднование Дня Победы в этом году было перенесено президентом России Владимиром Путиным из-за пандемии COVID-19. Новые даты пока не уточняются.
Вместе с тем Путин пообещал, что в День Победы пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Кроме того, в крупных городах состоится праздничный салют.
Комментарии
Молодцы!
Ленин:
" Пенза Губисполком… провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города.
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 50 С. 142)"
каке это коммунисты, так, жалкие подпевалы современных плутократов
И что в этом неправильного было ? Так и сейчас против купцов ( современные олигархи ) , некоторых полицаев - беспредельщиков и небезызвестных попов такие меры провести следовало бы .
И заметь : сомнительных не терроризировать , а в лагерь , для выяснения обстоятельств .
3.05.2020 17:32
- гость -
А еще вспомни Некрасова "Кому живется весело, вольготно на Руси", там те же персонажи.