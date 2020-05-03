Алтайские коммунисты предложили отметить 9 Мая без митингов

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Коммунисты Алтайского края предложили альтернативный вариант празднования Дня Победы, которое, по их оценке, не будет угрожать распространением коронавируса.

"Возникла такая идея. Все, кто на автомобиле, друзья, знакомые, все неравнодушные закрепляем к авто Знамя Победы либо красный флаг, – предложило реготделение КПРФ в Telegram. – Пусть это у всех символизирует то, что мы не забыли, мы помним, никакой коронавирус нас не заставит забыть 9 мая!".

Как ранее сообщил amic.ru, празднование Дня Победы в этом году было перенесено президентом России Владимиром Путиным из-за пандемии COVID-19. Новые даты пока не уточняются.

Вместе с тем Путин пообещал, что в День Победы пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Кроме того, в крупных городах состоится праздничный салют.