Мужчина с ножом напал на полицейских за замечание о выгуле собаки

Наряд полиции неожиданно атаковал вооруженный ножом мужчина после того, как ему сделали замечание по поводу неправильного выгула собаки, сообщает ТАСС.
Правоохранители хотели объяснить мужчине, что он нарушает режим самоизоляции, а в ответ получили вспышку агрессии.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили информацию. В ведомстве уточнили, что двоим сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.
О том, был ли задержан импульсивный собачник и что ему грозит, в правоохранительных органах пока умолчали.
Комментарии
О том, был ли задержан импульсивный собачник и что ему грозит, в правоохранительных органах пока умолчали
Как они его задержат, у него же нож. Пописал двоих полицейских и пошел домой. Если после таких новостей не следует сообщение, что воткнувший в полицейского нож не пристрелен на месте, это поощряет подобные случаи
И так скоро по всей России народ начнет бороться с фашистским режимом
Главное что бы потом тебе полицейских хватило для защиты от таких как этот " народный собачник " , вдруг ты не так посмотришь на его собачку , когда она будет гадить на тротуаре тебе под ноги .
импульсивный собачник и что ему грозит, в правоохранительных органах пока умолчали.
Странно. Тут недавно мужика только за нарушение изоляции увезли и собачку бросили. Это был просто обычный мужчина?
Посеявший ветер, пожнёт бурю.
Нападение с ножом - угроза жизни сотрудника при исполнении - валить сразу. С другой стороны, нож - не стаканчик с кофе - не несет такой опасности
Неправильно выгуливал собаку - сами виноваты. Докопались до человека не за что ни про что и словили джекпот. В следующий раз будут думать. Сегодня ты собаку неправильно выгуливаешь, а завтра рожа у тебя наглая.
3.05.2020 18:27
М@з@ф@к@
Неправильно выгуливал собаку - сами виноваты. Докопались до человека не за что ни про что и словили джекпот. В следующий раз будут думать. Сегодня ты собаку неправильно выгуливаешь, а завтра рожа у тебя наглая.
---------------
В нормальной стране его за нападение на стражей порядка пристрелили бы. А наши только сопли размазывают.
В Змеиногорске его бы задержали
Двоих полицейский на нож поставил и никто не заснял. Видео было бы еще популярней задержания в Змеиногорске
В США полисменов стреляют... Не боятся
Когда у нас за собачниками выделят службу надзора? Все детские площадки в дерьме собачек и парки. Даже на территории школы.
3.05.2020 19:09
- гость -
Вы не представляете сколько птичек летает, мышей и крыс бегает и прочей живности в том числе и кошек и представmте, у них у всех есть жопа, не только у собачек
3.05.2020 19:34
месный
---------------------
Только вот птички какают - это к счастью.
Кошечки обычно закапывают (к сожалению, иногда в детскую песочницу).
Но, опять же, те же кошечки редко выходят из квартир.
А вот некоторые "собачки" валят такие кучи, что иногда остаётся только позавидовать.
И в отличие от кошечек именно для этого дела выходят дважды на улицу и не имеют привычки закапывать своё "добро".
Крыс по количеству гумуса можно отнести к птичкам.
Другая живность - это кто?
Не удачный пример.