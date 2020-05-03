Мужчина с ножом напал на полицейских за замечание о выгуле собаки

Наряд полиции неожиданно атаковал вооруженный ножом мужчина после того, как ему сделали замечание по поводу неправильного выгула собаки, сообщает ТАСС.

Правоохранители хотели объяснить мужчине, что он нарушает режим самоизоляции, а в ответ получили вспышку агрессии.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили информацию. В ведомстве уточнили, что двоим сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.

О том, был ли задержан импульсивный собачник и что ему грозит, в правоохранительных органах пока умолчали.