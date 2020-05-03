Воскресенье, 3 Май, 19:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
0°

134687 +10633
Обь
464см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Мужчина с ножом напал на полицейских за замечание о выгуле собаки

, ИА "Амител"
Сотрудникам правоохранительных органов потребовалась медицинская помощь
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Наряд полиции неожиданно атаковал вооруженный ножом мужчина после того, как ему сделали замечание по поводу неправильного выгула собаки, сообщает ТАСС.

Правоохранители хотели объяснить мужчине, что он нарушает режим самоизоляции, а в ответ получили вспышку агрессии.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили информацию. В ведомстве уточнили, что двоим сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.

О том, был ли задержан импульсивный собачник и что ему грозит, в правоохранительных органах пока умолчали.

  

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.05.2020 17:32
гость

О том, был ли задержан импульсивный собачник и что ему грозит, в правоохранительных органах пока умолчали

Как они его задержат, у него же нож. Пописал двоих полицейских и пошел домой. Если после таких новостей не следует сообщение, что воткнувший в полицейского нож не пристрелен на месте, это поощряет подобные случаи

3.05.2020 17:54
- гость -

И так скоро по всей России народ начнет бороться с фашистским режимом

3.05.2020 18:01
гость

Главное что бы потом тебе полицейских хватило для защиты от таких как этот " народный собачник " , вдруг ты не так посмотришь на его собачку , когда она будет гадить на тротуаре тебе под ноги .

3.05.2020 18:10
- гость -

импульсивный собачник и что ему грозит, в правоохранительных органах пока умолчали.

Странно. Тут недавно мужика только за нарушение изоляции увезли и собачку бросили. Это был просто обычный мужчина?

3.05.2020 18:12
- гость -

Посеявший ветер, пожнёт бурю.

3.05.2020 18:15
Пионер

Нападение с ножом - угроза жизни сотрудника при исполнении - валить сразу. С другой стороны, нож - не стаканчик с кофе - не несет такой опасности

3.05.2020 18:27
М@з@ф@к@

Неправильно выгуливал собаку - сами виноваты. Докопались до человека не за что ни про что и словили джекпот. В следующий раз будут думать. Сегодня ты собаку неправильно выгуливаешь, а завтра рожа у тебя наглая.

3.05.2020 18:54
- гость -

3.05.2020 18:27
М@з@ф@к@
Неправильно выгуливал собаку - сами виноваты. Докопались до человека не за что ни про что и словили джекпот. В следующий раз будут думать. Сегодня ты собаку неправильно выгуливаешь, а завтра рожа у тебя наглая.
---------------
В нормальной стране его за нападение на стражей порядка пристрелили бы. А наши только сопли размазывают.

3.05.2020 19:05
гость

В Змеиногорске его бы задержали

3.05.2020 19:07
гость

Двоих полицейский на нож поставил и никто не заснял. Видео было бы еще популярней задержания в Змеиногорске

3.05.2020 19:09
- гость -

В США полисменов стреляют... Не боятся

3.05.2020 19:09
- гость -

Когда у нас за собачниками выделят службу надзора? Все детские площадки в дерьме собачек и парки. Даже на территории школы.

3.05.2020 19:34
месный

3.05.2020 19:09
- гость -

Вы не представляете сколько птичек летает, мышей и крыс бегает и прочей живности в том числе и кошек и представmте, у них у всех есть жопа, не только у собачек

3.05.2020 19:47
Z

3.05.2020 19:34
месный
---------------------
Только вот птички какают - это к счастью.
Кошечки обычно закапывают (к сожалению, иногда в детскую песочницу).
Но, опять же, те же кошечки редко выходят из квартир.
А вот некоторые "собачки" валят такие кучи, что иногда остаётся только позавидовать.
И в отличие от кошечек именно для этого дела выходят дважды на улицу и не имеют привычки закапывать своё "добро".
Крыс по количеству гумуса можно отнести к птичкам.
Другая живность - это кто?

Не удачный пример.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
19:49
Глава Барнаула назвал принятые против COVID-19 меры действенными 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 35 2
18:34
Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19 25
18:17
"Просто не можем". Лукашенко не стал отменять парад в честь 9 Мая 8
17:45
В Барнауле приступили к ремонту еще трех автодорог 0
17:17
Мужчина с ножом напал на полицейских за замечание о выгуле собаки 14
16:47
Алтайские коммунисты предложили отметить 9 Мая без митингов 6
16:19
Охотник за металлом оставил без интернета 13 квартир в Барнауле 4
15:42
Почти 2 тысячи гостей Алтайского края отправили на изоляцию 2
15:17
В "Эваларе" рассказали о работе компании после вспышки COVID-19 7
14:40
Число зараженных COVID-19 в России за сутки превысило 10 тысяч 6
14:19
Ураганный ветер обрушится на Алтайский край 4 мая 1
13:32
Журавлиный танец на Алтае попал в объектив фотокамеры 1
13:08
Аномально теплую погоду объяснили озоновой дырой над Сибирью 1
12:29
В Барнауле на ходу загорелась маршрутка. Видео 7
12:00
Первых пациентов вылечили от коронавируса в Республике Алтай 3
11:27
В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения COVID-19 57
11:04
Десять сотрудников алтайского фармгиганта заболели коронавирусом 14
10:33
Ученые нашли еще один способ заразиться коронавирусом 6
10:08
Неизвестные похитили фотоловушки в нацпарке Горного Алтая 5
09:37
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в намерении устроить мировой апокалипсис 39
09:02
Документальный фильм о невероятных судьбах алтайских ветеранов ВОВ покажут в крае 0
08:33
Как правильно выполнять упражнения для ягодиц. Советы тренера 0
08:04
Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в России идет по европейскому сценарию 32
07:36
Сладкая жизнь: фото кондитерских шедевров, которые жалко есть 5
07:08
Жители Алтайского края чаще других стали досрочно погашать микрозаймы 1
07:04
Что делать, если укусил клещ и чем он опасен? 5
06:33
Трехбалльное землетрясение зафиксировали в Горном Алтае 0
06:02
До +27°С потеплеет в Алтайском крае 3 мая 0
23:04
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
22:10
Владимир Путин вновь обратится к россиянам 9 мая 21
21:36
"Как будто из канализации". Жители Алейска пожаловались на грязную воду из крана 3
20:45
Анна Попова назвала время появления коронавируса в России 7
19:55
Умер известный раввин Зиновий Коган 3
19:15
Масштабная дезинфекция улиц пройдет в ночь на 3 мая в Барнауле 8
18:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 34 0
18:10
"Ваш сын попал в беду". Более 100 тысяч рублей похитил мошенник у жительницы Барнаула 4
17:34
Почти 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за минувшие сутки 13
17:05
Три участка дорог ремонтируют в пригороде Барнаула 7
16:37
Все меньше белых пятен: половина Алтайского края во власти коронавируса. Инфографика 8
16:06
Барнаульцу, нашедшему боевой снаряд, выписали протокол о нарушении самоизоляции 12
15:33
В барнаульские ТРЦ возвращаются арендаторы, несмотря на ограничения и запреты 10
15:01
Барнаульцы массово отправились на дачи 0
14:40
Барнаульцы рассказали о желаемом размере зарплаты 14
14:08
Как предприниматели могут воспользоваться льготой по арендным платежам? 0
13:35
В МЧС рассказали, сколько денег и гаджетов брать в больницу при коронавирусе 18
13:03
Муфлонов много не бывает. В Барнаульском зоопарке – очередное пополнение 2
12:28
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451 77
12:26
В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса 3
11:54
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.