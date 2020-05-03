В Барнауле приступили к ремонту еще трех автодорог

Фото: barnaul.org

Дорожники приступили к ремонту еще трех барнаульских автодорог, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) они начали фрезерование трассы, ведущей к Научному городку. Работы проводят с нулевого по 8,6 км. Затем на участке уложат выравнивающий слой асфальта.

Кроме того, началась подготовка к капитальному ремонту дороги по улице Молодежная в пригородном поселке Бельмесево. Здесь проводят фрезерование и устройство основания дороги из щебня.

Третьей дорогой, которую начали ремонтировать, стал проезд от Змеиногорского тракта до конечной остановки "СНТ "Флора". Там провели ямочный ремонт и уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

Как ранее писал amic.ru, в программу ремонта по нацпроекту БКАД вошел 31 участок барнаульских автодорог. В число улиц, которые отремонтируют по БКАД, попали Антона Петрова, Мало-Тобольская, Молодежная, Попова, Пролетарская, Сиреневая, Северо-Западная, Ядринцева и другие.

В общей сложности на его реализацию потратят 1 млрд рублей, из них 666 млн рублей из федерального бюджета, 223,7 млн из городского и 157 млн из краевого.