"Просто не можем". Лукашенко не стал отменять парад в честь 9 Мая

Белорусский лидер Александр Лукашенко публично заявил, что не станет отменять парад, приуроченный ко Дню Победы, сообщает БЕЛТА.

"Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал, – пояснил президент страны. – Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней".

По его словам, никого "насильно тащить" на мероприятие не будут, поэтому те, кто переживает за свое здоровье, могут остаться дома. В то же время есть много желающих отдать дань героям, несмотря на угрозу заражения, заверил присутствующих глава государства.

"Достаточно сегодня желающих – тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", – уточнил Лукашенко.

Напомним, власти России приняли решение о переносе массовых торжеств 9 мая. Все планировавшиеся масштабные мероприятия, в том числе парад на Красной площади в Москве и шествие "Бессмертного полка" пройдут позднее, когда ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится.