"Просто не можем". Лукашенко не стал отменять парад в честь 9 Мая

Белорусский лидер Александр Лукашенко публично заявил, что не станет отменять парад, приуроченный ко Дню Победы, сообщает БЕЛТА.
"Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал, – пояснил президент страны. – Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней".
По его словам, никого "насильно тащить" на мероприятие не будут, поэтому те, кто переживает за свое здоровье, могут остаться дома. В то же время есть много желающих отдать дань героям, несмотря на угрозу заражения, заверил присутствующих глава государства.
"Достаточно сегодня желающих – тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", – уточнил Лукашенко.
Напомним, власти России приняли решение о переносе массовых торжеств 9 мая. Все планировавшиеся масштабные мероприятия, в том числе парад на Красной площади в Москве и шествие "Бессмертного полка" пройдут позднее, когда ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится.
Комментарии
Белорусский дед Побед, а вова на прад в Минск поедет или в бункере отсиживаться будет
Настоящий президент!. Лидер!
Люди хотят, да и вирус не против, чтобы побольше народу собралось вместе.
Национальный лидер.
Офигеть, как всё просто у воинствующего электората! На божничку Батьку за уважение к памяти погибших в ВОВ, давно лежащих в земле и десятки раз помянутых почётом и славой. А то, что во время парада сотни ныне здравствующих заразятся и подвергнут риску себя и близких, не в счёт-это статистика, никак не затрагивающая нерв патриотизма. Вот так наверно и в Войну бывает, когда ради почёта и на один день раньше назначенного срока, освобождения города, командиры бросают на верную смерть сотню-другую простых солдат. Хитрый Лис всё просчитал!
Вова трус
Че то его из стороны в сторону бросает, в прошлом году он Бессмертный полк отменил. Он бы определился, а то его сейчас нацики не понимают
Хитрый Лис всё просчитал!
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Естесно просчитал, т.к. Лука просто так ничего не делает и у него все с подтекстом. Потом будет шпильки вставлять.