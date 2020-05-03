Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19

Бессимптомных больных COVID-19 в Алтайском крае начнут лечить амбулаторно, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе заседания регионального оперштаба. Его провел губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Край переходит на технологию амбулаторного ведения пациентов, поскольку много пациентов с бессимптомным течением заболевания, но они госпитализированы на больничные места. Для этого создан центр амбулаторного ведения, пока на пять мест – пять врачей, – рассказал Попов. – Они оснащены средствами дистанционной связи: для них приобрели смартфоны. Вывели информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками".
По его словам, таким образом смогут лечить до 200 пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее Попов заявил журналистам, что пока рано возвращать плановые приемы в медучреждениях региона. По его словам, запрет призван предотвратить скученность пациентов, тем самым уберегая от резкой вспышки заболеваемости COVID-19.
Алтайские больницы продолжают принимать пациентов, которым необходима неотложная медицинская помощь. Порядок такого приема регламентирован Минздравом.
Комментарии
Германия
Общая ситуация в стране спокойная. Разрешено гулять, заниматься спортом на свежем воздухе. Рестораны, торговые центры закрыты, магазины работают. Люди держат дистанцию, ведут себя дисциплинированно, ходят преимущественно в масках и перчатках. По словам реаниматологов, поток тяжелых больных пошел на спад. Продолжается режим самоизоляции, но не строго. Возможно смягчение карантинных мер. Жесткого карантина власти не вводили и не планируют.
Нет недостатка в аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Все ИВЛ из частных клиник, стоматологий и даже просто частного использования на время пандемии передаются (резервируются) для использования государством.
Есть дефицитзащитных масок и антисептиков, цены на них растут.
Франция
COVID-19 стал серьезным ударом для Франции, вирус молниеносно распространился на северо-востоке страны.
Недостатка в аппаратах ЭКМО и ИВЛ в стране нет. На сегодняшний день ситуация стабильна. Для правильной оценки объективной потребности в оборудовании и справедливости его стоимости, представленной на рынке, французское общество торакальной и сердечно-сосудистой хирургии инициировало создание национального реестра оборудования.
Тестирование на коронавирус проводится любому человеку, у которого есть подозрение на заражение или присутствуют симптомы заболевания.
Населению доступны антисептики и маски. Проблема их доступности была решена благодаря разработке новых рекомендаций с учетом опыта итальянских и китайских коллег, а также доставки миллионов масок из-за границы, особенно из Китая.
Швеция
Шведская система здравоохранения работает по немецкой модели, позволяет при необходимости быстро организовать работу медицинских организаций по военному образцу. В стране в целом и в столице – Стокгольме – нет карантина, границы открыты.
Дезинфекция на улицах не проводится. Самоизоляция на добровольных основах, штрафы не предусмотрены, но люди преимущественно ее соблюдают, держат дистанцию, по возможности работают удаленно. Старшие классы школ находятся на дистанционном обучении, младшие учатся очно в классах. Рестораны в Стокгольме работают, но введены требования по дистанции между столами, самостоятельно вводятся ограничения по графику работы.
Недостатка в аппаратах ИВЛ нет, но есть дефицит ЭКМО. Купить антисептики и маски населению трудно.
США
Один из эпицентров развития COVID-19 – Нью-Йорк. Введены и продлены разнообразные меры изоляции и мягкого карантина.
Происходит массовое перепрофилирование госпиталей и отделений для лечения COVID-19. Госпитали заполнены, ряд – переполнен. Не все госпитали достаточно хорошо оснащены. Разворачивается программа широкого тестирования населения.
Отмечен недостаток средств индивидуальной защиты. Самая большая проблема – достать защитные костюмы, в ряде случаев они изготавливаются самостоятельно. Врачи инфицируются, в ряде случаев они продолжают работать.
Тестирование на антитела к COVID-19 производится не зарегистрированными в России системами
Клиника «Хадасса Медикал» в Международном медицинском кластере Сколково первой в России организовала экспресс-тестирование на антитела к COVID-19. Для этого используются тесты Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgG/IgM Test Kit, поставленные из Сингапура.
Экстерриториальный статус клиник ММК позволяет им применять тест-системы, не зарегистрированные в России
Ситуация очень какая-то скользкая: объявлена "пандемия с эпидемией" на основе тестов, которые дают до 50% ложных результатов
Поповское заявление есть не что иное как, признание отсутствия коечного фонда, персонала и оборудования в крае,
Или может /читаем между строк/: Не страшно, можно лечить и амбулаторно?
Они не будут сидеть дома. Они будут шлындать и заражать других...
Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19
Все, коек не хватает?
Кто им будет продукты носить? Или сами иногда быстро сбегают?
Ну, ночью то они все равно потихоньку в подъезд выйдут, ручки потрогают, покашляют
3.05.2020 19:06
- гость -
Они не будут сидеть дома. Они будут шлындать и заражать других...
А как этот вопрос будут решать власти?
3.05.2020 18:44
- гость -
В стране в целом и в столице – Стокгольме – нет карантина, границы открыты.
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Главная > Коронавирус > Коронавирус в Швеции
Коронавирус в Швеции
Дата обновления: 03.05.2020
Источники: DXY, ВОЗ, Ростуризм, РИА, ТАСС, АТОР
ШвецияШвеция
Сколько заболевших коронавирусом в Швеции
Заражений: 22174
Погибло: 2686
Выздоровело: 1435
Заражено сейчас: 18053
Вирус Covid-19 в Швеции коснулся 22174 человек, что составляет 0.65199% от общего числа заражений по всему миру. Было вылечено 1435 человек, зарегистрировано смертей — 2686.
Закрыт ли въезд в Швецию из-за коронавируса
Въезд граждан нешенгенских государств запрещен с 04.04.20
3.05.2020 19:14
гость
Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19
Все, коек не хватает?
)))))))))))))))))
Они с балкона будут плевать
Может уже и коек не хватает и врачей. Медиков что-то много заражается
Трамп ОЧЕНЬ долго с неверием относился к коронавирусу,а потом впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране
3.05.2020 19:06
- гость -
3.05.2020 19:15
гость
3.05.2020 19:17
гость
Такой нехитрый поповско -томенковский расчет.
Ещё и лекарства самим в аптеке покупать, скорее всего.
Трамп занимается вирусобесием, его от вируса бесит
Правильно, соседи иммунитет могут приобрести. Не все же посмертно. Некоторым повезет.
Такой нехитрый поповско -томенковский расчет.
Ещё и лекарства самим в аптеке покупать, скорее всего
А зачем это Попову и Томенко? Чтобы Москву догнать? Может, чем больше заболевших, потом больше денег выделятся будет?
Амбулаторно это значит никак!!! Сидеть дома по любому не будет ни один больной, а то что к нему сто процентов будут ходить люди (приносить продукты теже) то это очередное распространение вируса! Цепочка идёт дальше
То есть теперь у нас в подъезде возможно живут зараженные? А жильцов предупреждать будут? Или в тихушку подвезут и заселят?
Еще одна не популярная мера. Но, как и предыдущие, похоже не от недостатка ума, а скорее всего от недостатка мест в больницах и медперсонала. Хотя может и от недостатка ума. А может и то и то
Понятно, что коек не хватает уже. Но как будет решен вопрос с контактами - если один в семье подхватил, а семья большая, кто-то работает. Как будет организована доставка продуктов. Контроль за заразившимися как будет осуществляться, что они дома сидят? Об этом Попов подумал? Хотелось бы ответы получить.