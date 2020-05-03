Глава Барнаула назвал принятые против COVID-19 меры действенными

Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе заседания оперштаба по региону выразил уверенность, что те ограничительные меры, которые введены на территории краевой столицы, "очень действенны".

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, в качестве примера он привел цифры по Родительскому дню.

"Мы сегодня видим, что такое родительский день: 35 тысяч человек пришло. В среднем всегда посещало 170 тысяч", — констатировал Франк.

Напомним, в этом году мэрия отказалась от организации доставки барнаульцев на кладбища в Родительский день и рекомендовала населению отказаться в этот период от традиционного похода к могилам умерших родственников.

Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю запретило проведение массовых мероприятий в храмах и церквях на Пасху. Не будет 9 мая и массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.