Коронавирус в Алтайском крае выявили еще у 36 человек

36 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Алтайском крае, информируют в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Среди заболевших: Змеиногорский район – 28 человек, Барнаул – 6, Новоалтайск – 1, Тюменцевский район – 1.
Общее число заболевших на 4 мая составляет 534 человека, среди них – 51 ребенок до 17 лет. Из этого же числа 82 пациента выздоровели, 6 человек – за последние сутки.
Как уже сообщал amic.ru, 3 мая в оперштабе рассказали о 47 новых заболевших. Впервые COVID-19 выявили в Тюменцевском районе.
По последним данным, в России зарегистрировано свыше 134 тысяч человек инфицированных коронавирусом. Скончались 1280 человек.
Комментарии
этот насморк оказался настолько опасен, что его аж дома лечить разрешили. хорошо пузырь лопнул. надувался красиво
Петух с Докучаево, смотри, не засопать! )
Если нет свободных коек, что делать?
у кого родственники болеют или кто сам болеет- почему не пишут... написали бы как самочувствие,как их лечут
Всвязи с в продолжающимся ростом заболевших переходим на амбулаторное (домашнее) лечение, но строго соблюдаем самоизоляцию?!
Домой не брать.
В России некоторые ограничения не планируют отменять вплоть до того, пока не появится вакцина от коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Вакцина от коронаровируса на основе облепихи и пантов, проходит успешные испытания на мышах в ООО "Вектор", но вакцинация электората будет проведена по результатом голосования по поправкам в конституцию, до этого времени, из дома ни шагу, выход по пропускам, массовое чипирование населения, контроль с беспилотников за нарушителями Не забывайте, Родина любит вас, и причем сильно, иногда больно.
Что там с пивзаводом? Много выявлено по контакту?
"Общее число заболевших выросло до 534"
Не заболевших, а выявленных носителей.
4.05.2020 11:31
- гость -
успешные испытания на мышах в ООО "Вектор"...
Не забывайте, Родина любит вас, и причем сильно, иногда больно.
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Ты фейкомет. Ещё мышей подходящих не вырастили. Есть только в Америке, Трамп не продает.
Любовью Родины не запугаешь. Население тоже способно сильно любить.
вакцина от коронавируса появится не скоро
4.05.2020 11:41
- гость -
Попова сказала,что нужных мышей уже вырастили.
Осталось недолго до "победы"- три,четыре месяца.
А там-новая борьба.
4.05.2020 11:29
ПЕТР
В связи с в продолжающимся ростом заболевших переходим на амбулаторное (домашнее) лечение, но строго соблюдаем самоизоляцию?!
Интересное решение проблемы.
6 человек — за последние сутки
Похоже побольше двух недель болеют, 2 недели назад зараженных уже десятками выявляли, а выздоровели только 6. Наверное три недели, как пневмония. Грипп если лечить, проходит за неделю, если не лечить, то за 7 дней. А тут похоже в 3 раза дольше
4.05.2020 11:10
- гость -
Я с ним полностью согласен! Вы хоть с одним человеком общались который болел или его родственники болели коронавирусом? Могу точно сказать - нет! И мне не доводилось.
грипп с ОРВИ не путайте. грипп дОльше лечить
Ну 3 недели с гриппом точно никто не ходит. А с короной 3 недели похоже минимум
У нас уже месяц назад 3 человека под аппаратом ИВЛ лежали, что с ними?
4.05.2020 11:10
- гость -
Я с ним полностью согласен! Вы хоть с одним человеком общались который болел или его родственники болели коронавирусом? Могу точно сказать - нет! И мне не доводилось.
А радиацию вообще не видно. Значит её нет? Только люди после Чернобыля умирали(
4.05.2020 12:23
- гость -
Велкам в 5-ую ьольницу, там и пообщаетесь. И не с одним.
4.05.2020 12:04
гость
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По-моему даже здесь на амике писали: китайцы утверждают, что инкубационный период ковида увеличился с 14 до 27 дней.
4.05.2020 12:23
- гость -
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Опять же: на правах слухов.
Соседка по площадке "пропала" почти на месяц.
Тут выяснилось что у неё брали тест на ковид, так как на работе выявили заражённую сотрудницу.
Но ей результат теста так и не сообщили.
От обратного, говорит: Если был бы положительным - уже бы забрали.
4.05.2020 12:23
- гость -
Знакомая в Новосибирске вместе с мужем сидит дома - контактная. Позвонили, приехали, взяли анализы.Человек, с которым контактировали - болен.
И да, вы всегда верите только тому, что видели сами? Думаю, гены, вирусы и бактерии вам на глаза тоже не попадались. Да и круглую Землю вы вряд ли видели из космоса.
Ну 3 недели с гриппом точно никто не ходит. А с короной 3 недели похоже минимум
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Не ходят, потому что нет возможности. Надо работать. А так за 2 недели грипп + ангина + осложнение не пройдут. К тому же нужно сразу подобрать правильное лечение. Иначе можно впустую потратить время
4.05.2020 13:01
- гость -
грипп + ангина + осложнение не пройдут
А просто грипп может и за неделю пройти. И подавляющее большинство с гриппом не выписывают на работу. Грипп + ангина + осложнение это вряд ли более одного процента случаев гриппа
Люди не говорят что сами болеют или кто то из родни, потому что не хотят чтобы от них шарахались, тоже и соседи если узнают что будет, правильно, обходить стопой будут.
уважаемые когда вы начнете из общего списка вычитать выздоровщих? или будете жарить?
Вакцина от коронаровируса на основе облепихи и пантов, проходит успешные испытания на мышах в ООО "Вектор", но вакцинация электората будет проведена по результатом голосования по поправкам в конституцию, до этого времени, из дома ни шагу, выход по пропускам, массовое чипирование населения, контроль с беспилотников за нарушителями Не забывайте, Родина любит вас, и причем сильно, иногда больно.----------------не вспоминай про конституцию а то сделают...
"Вакцина от коронаровируса на основе облепихи и пантов".
Не смешите.
Это никакая не вакцина. Максимум - иммуностимулятор. Витаминка.
Иммуностимулятор на основе облепихи и марала тоже не доказано.