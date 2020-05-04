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Коронавирус в Алтайском крае выявили еще у 36 человек

, ИА "Амител"
Общее число заболевших выросло до 534
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

36 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Алтайском крае, информируют в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших: Змеиногорский район – 28 человек, Барнаул – 6, Новоалтайск – 1, Тюменцевский район – 1.

Общее число заболевших на 4 мая составляет 534 человека, среди них – 51 ребенок до 17 лет. Из этого же числа 82 пациента выздоровели, 6 человек – за последние сутки.

Как уже сообщал amic.ru, 3 мая в оперштабе рассказали о 47 новых заболевших. Впервые COVID-19 выявили в Тюменцевском районе.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 134 тысяч человек инфицированных коронавирусом. Скончались 1280 человек.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.05.2020 11:04
petuh_s_dokuchaevo_instagram

этот насморк оказался настолько опасен, что его аж дома лечить разрешили. хорошо пузырь лопнул. надувался красиво

4.05.2020 11:10
- гость -

Петух с Докучаево, смотри, не засопать! )

4.05.2020 11:23
- гость -

Если нет свободных коек, что делать?

4.05.2020 11:26
- гость -

у кого родственники болеют или кто сам болеет- почему не пишут... написали бы как самочувствие,как их лечут

4.05.2020 11:29
ПЕТР

Всвязи с в продолжающимся ростом заболевших переходим на амбулаторное (домашнее) лечение, но строго соблюдаем самоизоляцию?!

4.05.2020 11:31
- гость -

Домой не брать.

4.05.2020 11:31
- гость -

В России некоторые ограничения не планируют отменять вплоть до того, пока не появится вакцина от коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцина от коронаровируса на основе облепихи и пантов, проходит успешные испытания на мышах в ООО "Вектор", но вакцинация электората будет проведена по результатом голосования по поправкам в конституцию, до этого времени, из дома ни шагу, выход по пропускам, массовое чипирование населения, контроль с беспилотников за нарушителями Не забывайте, Родина любит вас, и причем сильно, иногда больно.

4.05.2020 11:32
Гость

Что там с пивзаводом? Много выявлено по контакту?

4.05.2020 11:37
- гость -

"Общее число заболевших выросло до 534"
Не заболевших, а выявленных носителей.

4.05.2020 11:41
- гость -

4.05.2020 11:31
- гость -
успешные испытания на мышах в ООО "Вектор"...
Не забывайте, Родина любит вас, и причем сильно, иногда больно.
----------------
Ты фейкомет. Ещё мышей подходящих не вырастили. Есть только в Америке, Трамп не продает.
Любовью Родины не запугаешь. Население тоже способно сильно любить.

4.05.2020 11:47
гость

вакцина от коронавируса появится не скоро

4.05.2020 11:47
Гость

4.05.2020 11:41
- гость -
Попова сказала,что нужных мышей уже вырастили.
Осталось недолго до "победы"- три,четыре месяца.
А там-новая борьба.

4.05.2020 11:58
- гость -

4.05.2020 11:29
ПЕТР
В связи с в продолжающимся ростом заболевших переходим на амбулаторное (домашнее) лечение, но строго соблюдаем самоизоляцию?!

Интересное решение проблемы.

4.05.2020 12:04
гость

6 человек — за последние сутки

Похоже побольше двух недель болеют, 2 недели назад зараженных уже десятками выявляли, а выздоровели только 6. Наверное три недели, как пневмония. Грипп если лечить, проходит за неделю, если не лечить, то за 7 дней. А тут похоже в 3 раза дольше

4.05.2020 12:23
- гость -


4.05.2020 11:10
- гость -
Я с ним полностью согласен! Вы хоть с одним человеком общались который болел или его родственники болели коронавирусом? Могу точно сказать - нет! И мне не доводилось.

4.05.2020 12:26
- гость -

грипп с ОРВИ не путайте. грипп дОльше лечить

4.05.2020 12:31
гость

Ну 3 недели с гриппом точно никто не ходит. А с короной 3 недели похоже минимум

4.05.2020 12:34
гость

У нас уже месяц назад 3 человека под аппаратом ИВЛ лежали, что с ними?

4.05.2020 12:34
- гость -


4.05.2020 11:10
- гость -
Я с ним полностью согласен! Вы хоть с одним человеком общались который болел или его родственники болели коронавирусом? Могу точно сказать - нет! И мне не доводилось.

А радиацию вообще не видно. Значит её нет? Только люди после Чернобыля умирали(

4.05.2020 12:46
- гость -

4.05.2020 12:23
- гость -
Велкам в 5-ую ьольницу, там и пообщаетесь. И не с одним.

4.05.2020 12:50
Z

4.05.2020 12:04
гость
---------------------
По-моему даже здесь на амике писали: китайцы утверждают, что инкубационный период ковида увеличился с 14 до 27 дней.


4.05.2020 12:23
- гость -
---------------------
Опять же: на правах слухов.
Соседка по площадке "пропала" почти на месяц.
Тут выяснилось что у неё брали тест на ковид, так как на работе выявили заражённую сотрудницу.
Но ей результат теста так и не сообщили.
От обратного, говорит: Если был бы положительным - уже бы забрали.

4.05.2020 12:53
- гость -

4.05.2020 12:23
- гость -
Знакомая в Новосибирске вместе с мужем сидит дома - контактная. Позвонили, приехали, взяли анализы.Человек, с которым контактировали - болен.
И да, вы всегда верите только тому, что видели сами? Думаю, гены, вирусы и бактерии вам на глаза тоже не попадались. Да и круглую Землю вы вряд ли видели из космоса.

4.05.2020 13:01
- гость -

Ну 3 недели с гриппом точно никто не ходит. А с короной 3 недели похоже минимум
---------
Не ходят, потому что нет возможности. Надо работать. А так за 2 недели грипп + ангина + осложнение не пройдут. К тому же нужно сразу подобрать правильное лечение. Иначе можно впустую потратить время

4.05.2020 13:30
гость

4.05.2020 13:01
- гость -
грипп + ангина + осложнение не пройдут

А просто грипп может и за неделю пройти. И подавляющее большинство с гриппом не выписывают на работу. Грипп + ангина + осложнение это вряд ли более одного процента случаев гриппа

4.05.2020 13:43
Гость

Люди не говорят что сами болеют или кто то из родни, потому что не хотят чтобы от них шарахались, тоже и соседи если узнают что будет, правильно, обходить стопой будут.

4.05.2020 13:47
Денис

уважаемые когда вы начнете из общего списка вычитать выздоровщих? или будете жарить?

4.05.2020 13:48
- гость -

Вакцина от коронаровируса на основе облепихи и пантов, проходит успешные испытания на мышах в ООО "Вектор", но вакцинация электората будет проведена по результатом голосования по поправкам в конституцию, до этого времени, из дома ни шагу, выход по пропускам, массовое чипирование населения, контроль с беспилотников за нарушителями Не забывайте, Родина любит вас, и причем сильно, иногда больно.----------------не вспоминай про конституцию а то сделают...

4.05.2020 14:12
- гость -

"Вакцина от коронаровируса на основе облепихи и пантов".
Не смешите.
Это никакая не вакцина. Максимум - иммуностимулятор. Витаминка.

4.05.2020 15:44
- гость -

Иммуностимулятор на основе облепихи и марала тоже не доказано.

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