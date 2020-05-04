Коронавирус в Алтайском крае выявили еще у 36 человек

36 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Алтайском крае, информируют в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших: Змеиногорский район – 28 человек, Барнаул – 6, Новоалтайск – 1, Тюменцевский район – 1.

Общее число заболевших на 4 мая составляет 534 человека, среди них – 51 ребенок до 17 лет. Из этого же числа 82 пациента выздоровели, 6 человек – за последние сутки.

Как уже сообщал amic.ru, 3 мая в оперштабе рассказали о 47 новых заболевших. Впервые COVID-19 выявили в Тюменцевском районе.

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 134 тысяч человек инфицированных коронавирусом. Скончались 1280 человек.