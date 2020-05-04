Коронавирус в Алтайском крае выявили еще у 36 человек

36 новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Алтайском крае, информируют в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Среди заболевших: Змеиногорский район – 28 человек, Барнаул – 6, Новоалтайск – 1, Тюменцевский район — 1.
Общее число заболевших на 4 мая составляет 534 человека, среди них — 51 ребенок до 17 лет. Из этого же числа 82 пациента выздоровели, 6 человек — за последние сутки.
Как уже сообщал amic.ru, 3 мая в оперштабе рассказали о 47 новых заболевших. Впервые COVID-19 выявили в Тюменцевском районе.
По последним данным, в России зарегистрировано свыше 134 тысяч человек инфицированных коронавирусом. Скончались 1280 человек.
Комментарии
этот насморк оказался настолько опасен, что его аж дома лечить разрешили. хорошо пузырь лопнул. надувался красиво
Петух с Докучаево, смотри, не засопать! )
Если нет свободных коек, что делать?
у кого родственники болеют или кто сам болеет- почему не пишут... написали бы как самочувствие,как их лечут
Всвязи с в продолжающимся ростом заболевших переходим на амбулаторное (домашнее) лечение, но строго соблюдаем самоизоляцию?!
Домой не брать.
В России некоторые ограничения не планируют отменять вплоть до того, пока не появится вакцина от коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Вакцина от коронаровируса на основе облепихи и пантов, проходит успешные испытания на мышах в ООО "Вектор", но вакцинация электората будет проведена по результатом голосования по поправкам в конституцию, до этого времени, из дома ни шагу, выход по пропускам, массовое чипирование населения, контроль с беспилотников за нарушителями Не забывайте, Родина любит вас, и причем сильно, иногда больно.
Что там с пивзаводом? Много выявлено по контакту?
"Общее число заболевших выросло до 534"
Не заболевших, а выявленных носителей.
4.05.2020 11:31
- гость -
успешные испытания на мышах в ООО "Вектор"...
Не забывайте, Родина любит вас, и причем сильно, иногда больно.
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Ты фейкомет. Ещё мышей подходящих не вырастили. Есть только в Америке, Трамп не продает.
Любовью Родины не запугаешь. Население тоже способно сильно любить.