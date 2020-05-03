Глава Роспотребнадзора не исключает усиления мер против коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность послаблений в ограничительных мерах против распространения коронавируса в России.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" она заявила, что возможно не только частичное снятие ограничений, но и их усиление.

"Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть, – заявила Попова. – А если мы не станем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений могут быть сняты. Но сегодня это только надежда".

Ранее глава Роспотребнадзора утверждала, что третий инкубационный период коронавируса в режиме самоизоляции продлится до 12 мая. До этого времени населению следует без уважительных причин не покидать дома и минимизировать контакты с другими людьми.

По ее словам, очень важно отказаться от соблазна отметить майские праздники за пределами домовладения. Именно от того, насколько это получится у россиян, и будет зависеть, как поведет себя кривая заболеваемости.

Из последних результатов следует, что россияне самоизолируются недостаточно хорошо. Так, по данным на 3 мая зафиксирован новый суточный рекорд по количеству заболевших. Их стало больше 10 тысяч.