Лучше людей: в Нидерландах к пенсионерам на карантине приводят в гости альпак

Необычный способ поднятия настроения для постояльцев престарелых домов на карантине придумали в Нидерландах. Голландская компания Alpacas Zeelandia приводит в гости к пенсионерам своих альпак. Аренда, Ада, Аафье, Амбер, Альфа и Бонн – так зовут шесть альпак, которые скрашивают изолированность пожилых людей.
Альпака – дружелюбные и любопытные животные, которые любят общаться с людьми. Некоторые заводят их в качестве домашних питомцев.
Seis alpacas se pasean por residencias de personas mayores que están en cuarentena, en la ciudad holandesa de Middelburg. pic.twitter.com/Ak2EUPhfae— David Morales Urbaneja (@davidovich_9) April 23, 2020
Комментарии
Нидерланды такие Нидерланды...