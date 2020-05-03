Коронавирус подозревают у 3 тысяч газовиков в Якутии

Более, чем у трех тысяч работников на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии подозревают COVID-19. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

"На сегодняшний день на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тысяч человек, — цитирует слова Малинниковой пресс-служба Минздрава России. — У около трети из них предварительно показан положительный результат. В то же время у них нет симптомов".

По ее словам, на предприятии развернули мобильный госпиталь. В нем оказывают помощь 45 медицинских работников. Они имеют достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты, утверждает специалист.

Часть тех работников, у которых коронавирус подтвердился, госпитализировали в медучреждения Якутии. Их свыше 60 человек.

Больных, которые прибыли на вахту из других регионов, направили проходить лечение в больницах Ямало-Ненецкого автономного округа и Омской области.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России. По размеру запасов относится к категории уникальных — порядка 1,2 трлн куб. м газа и около 61,6 млн тонн нефти и конденсата. Разрабатывается компанией "Газпром".