4 мая в Алтайский край накроет непогода

Ненастная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 4 мая, информируют в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от +13°C до +18°C. Ожидаются сильные дожди и грозы. Усилится ветер. При порывах его скорость может достигать 27 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра может показывать от +15°C до +17°C. Дождь и гроза. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 20 м/с.

В связи с ураганным сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждают население о необходимости соблюдения мер безопасности во время сильного ветра и грозы.