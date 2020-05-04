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Экс-капитан высмеял контракт футболиста из Барнаула со "Спартаком"

, ИА "Амител"
Андрей Тихонов сравнил его зарплату со спортсменами, которые "заработали звезду"
Андрей Тихонов / Фото: ФК 'Енисей'

Андрей Тихонов / Фото: ФК "Енисей"

Бывший капитан московского "Спартака" Андрей Тихонов посмеялся над сообщениями в СМИ о том, что по контракту с красно-белыми Александр Соболев может получать 1,2 млн евро за сезон.

"Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для "Спартака", – написал Тихонов, сопроводив текст "смеющимися" смайликами.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Соболев переходит в московскую команду из самарских "Крыльев Советов".

Напомним, Соболев является воспитанником барнаульского футбола. Он начинал заниматься в местном "Динамо". Также выступал за другие сибирские команды: томскую "Томь" и красноярский "Енисей".

Андрей Тихонов выступал за "Спартак" с 1992 по 2000 год. Он помог команде взять восемь чемпионских титулов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.05.2020 07:18
- гость -

Старый жопоногий завистник

4.05.2020 07:56
гость

что по контракту с красно-белыми Александр Соболев может получать 1,2 млн евро за сезон

Их же тоже приостановили из-за коронавируса, а с голоду не пухнут

4.05.2020 08:08
- гость -

Почему молчит Навальный?Почему не пригвоздит к позорному столбу этих паразитов,гоняющих по полю мяч наполненный воздухом?

4.05.2020 08:18
Я

Странные слова Тихонова. Что Соболева надо было от денег отказываться, мол вон Тихонов в 110 раз меньше получал!

4.05.2020 08:46
гость

А тот, кто за развлечение такие бабки платит, когда пол страны плачут, что работы нет, не охренел? Спонсор Спартака Лукойл, зарабатывает на бензине и отдает деньги футболисту, не хочет медицинское оборудование закупить? В Китае бы закупил

4.05.2020 09:20
Z

Спрос рождает предложение.
В этом плане - почему бы и не 1.2 млн евро? Считаю это хорошо, когда наши спортсмены начинают зарабатывать здесь, у нас, столько что бы не появлялось желание свалить в какой-нибудь НХЛ.

Другой вопрос: а будет ли сезон?
И, действительно, в сложившийся ситуации не лучше ли споЦнарам потратить деньге целесообразние?

Чуть не забыл.
1. Это же СМИ, которые последнее время от блогеров инстаграмма перестали особо отличаться. Так что, думаю, сумму можно смело разделить на 2.
2. Это же Раша. Любую зп указанную работодателем в объявлении нужно смело делить на 2.
Итого: не в 110 раз конечно, но как минимум в 4.

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