Экс-капитан высмеял контракт футболиста из Барнаула со "Спартаком"

Бывший капитан московского "Спартака" Андрей Тихонов посмеялся над сообщениями в СМИ о том, что по контракту с красно-белыми Александр Соболев может получать 1,2 млн евро за сезон.
"Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для "Спартака", – написал Тихонов, сопроводив текст "смеющимися" смайликами.
Ранее в прессе появилась информация о том, что Соболев переходит в московскую команду из самарских "Крыльев Советов".
Напомним, Соболев является воспитанником барнаульского футбола. Он начинал заниматься в местном "Динамо". Также выступал за другие сибирские команды: томскую "Томь" и красноярский "Енисей".
Андрей Тихонов выступал за "Спартак" с 1992 по 2000 год. Он помог команде взять восемь чемпионских титулов.
Комментарии
Старый жопоногий завистник
что по контракту с красно-белыми Александр Соболев может получать 1,2 млн евро за сезон
Их же тоже приостановили из-за коронавируса, а с голоду не пухнут
Почему молчит Навальный?Почему не пригвоздит к позорному столбу этих паразитов,гоняющих по полю мяч наполненный воздухом?
Странные слова Тихонова. Что Соболева надо было от денег отказываться, мол вон Тихонов в 110 раз меньше получал!
А тот, кто за развлечение такие бабки платит, когда пол страны плачут, что работы нет, не охренел? Спонсор Спартака Лукойл, зарабатывает на бензине и отдает деньги футболисту, не хочет медицинское оборудование закупить? В Китае бы закупил
Спрос рождает предложение.
В этом плане - почему бы и не 1.2 млн евро? Считаю это хорошо, когда наши спортсмены начинают зарабатывать здесь, у нас, столько что бы не появлялось желание свалить в какой-нибудь НХЛ.
Другой вопрос: а будет ли сезон?
И, действительно, в сложившийся ситуации не лучше ли споЦнарам потратить деньге целесообразние?
Чуть не забыл.
1. Это же СМИ, которые последнее время от блогеров инстаграмма перестали особо отличаться. Так что, думаю, сумму можно смело разделить на 2.
2. Это же Раша. Любую зп указанную работодателем в объявлении нужно смело делить на 2.
Итого: не в 110 раз конечно, но как минимум в 4.