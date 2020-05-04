Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,3 млн

В мире по данным на 3 мая подтверждены более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ВОЗ.
Всего зарегистрировано 3 356 205 подтвержденных случаев COVID-19, из них 238 730 закончились летальным исходом.
Примечательно, что почти треть заражений приходится на США. Там зарегистрировано почти 1,1 млн заражений. Количество смертей в Соединенных Штатах достигло 62 406.
Для сравнения: в России 134 687 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1280 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.
Комментарии
Пока 3 356 205 подтвержденных случаев COVID-19, из них 238 730 закончились летальными исходами
Пока выздоровело 1 096 877 человек, а 238 730 умерло. Сколько выздоровеет еще, а сколько не выздоровеет, пока никто не знает. Пока на 4 выздоравливающих 1 умерший
Собянин сказал, что пойдём в развитии коронааируса по европейскому пути, а почему не американскому? Все же равняются на её, там больше демократии и она более прогрессивная, чем Европа
Трамп за это все Чухань нагнет так что они еще тысячу лет за рис и лапшу работать будут
4.05.2020 09:44
- гость -
Собянин Москву имел ввиду.
Каждый день в мире по естественным причинам умирает около 250.000 человек.
Из 238 тысяч умерших от ковида часть умерли бы все равно (по старости, онкология, вич и прочим причинам). Чистый прирост пусть будет 150.000.
Если округленно посчитать, то за последние 100 дней без ковида умерло бы 100*250.000=25 млн человек, а с ним 25,15 млн.
Вроде и страшно. Но вроде и не очень. Прирост смерности в мире менее 1%
Счетовод-наверняка от ковида больше мрет... Помалкивают что бы не было паники-будет паника невозможно будет управлять....
Германия рапортует что по всей стране смертность сейчас на 3% выше среднемноголетних
В Германии 83 млн населения. Так что и 3 % там это совсем не чуть-чуть.
Из 238 тысяч умерших от ковида часть умерли бы все равно (по старости
Какой идиотизм, не часть, а все бы умерли от старости или от еще чего то. Только кто-то не в апреле этого года, а лет через 5-10, а кто-то может через 20-30. Еще детей бы родили, внуков увидели. Но для кого-то все может закончится этой весной, как закончилось уже у 238 тысяч
Врачей беречь надо, не перегружать их
4.05.2020 08:53
гость
Пока на 4 выздоравливающих 1 умерший
Да нифига не 4.
Скорее 400.
Просто бессимптомников и слабо больных никто не считает.
Взять ту же Англию. Если болеешь но еще не при смерти - сиди дома и выздоравливай. Таких никто не проверяет и ни в какую статистику они не попадают. В реальности там счет переболевших идет на миллионы
На данный момент в мире зафиксировано 3.566.295 случаев заболевания коронавирусом, 248.286 смертей от него. Выздоровевших 1.154.061.
На самом деле - это ничтожная цифра в масштабах всей планеты...
4.05.2020 10:58
- гость -
Скорее 400
Этого никто не знает. Может и умерших на 400 тоже 400, просто тесты им не делали. А из тех, кому тесты делали на 1 умершего 4 выздоровевших, тут гадать не приходится, это факт
Для тех, кто умер и их родственников, плевать на масштабы планет
10:02- гость - @Собянин Москву имел ввиду.@
А что бы вы выбрали для себя? Неужели не американский путь развития... коронавируса? Ну, не коммунистический же Китай?
13:29
- гость -
А где в Китае коммунизм?