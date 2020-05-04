Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,3 млн

В мире по данным на 3 мая подтверждены более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ВОЗ.

Всего зарегистрировано 3 356 205 подтвержденных случаев COVID-19, из них 238 730 закончились летальными исходами.

Примечательно, что почти треть заражений приходится на США. Там зарегистрировано почти 1,1 млн заражений. Количество смертей в Соединенных Штатах достигло 62 406.

Для сравнения, в России 134 687 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Скончались 1280 пациентов, у которых диагностировали COVID-19.