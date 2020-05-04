Ученые определили "запах смерти"

Умершие тела начинают источать специфический запах задолго до того, как начинается процесс гниения. Соответствующие результаты исследования презентовали ученые на Британском Фестивале науки в Брэдфорде.

Как сообщает ToDay News Ufa, исследователи установили, что почти сразу после смерти появляется запах, который по ощущениям похож на аромат свежескошенной травы.

Его ощущают благодаря летучему веществу гексаналу, которое выделяется, когда организм перестает функционировать. Это относится не только к человеку, но и к животным.

Ученые предположили, что результаты их научной работы могут применить в криминалистике. Например, если научить распознавать его служебных собак, то недавно погибших людей можно будет найти быстрее.