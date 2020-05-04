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Патриарх Кирилл обратился за помощью к богатыми прихожанам

, ИА "Амител"
Он попросил помочь материально священникам, работающим в условиях пандемии
Фото: mikroskop.net.ua

Фото: mikroskop.net.ua

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан оказать материальную поддержку священникам в условиях пандемии коронавируса, говорится в его послании, размещенном на сайте РПЦ.

По словам патриарха Кирилла, он переживает "душевную боль" каждый раз, когда думает о том, что православные люди не могут посещать храмы, а священники совершают богослужения за закрытыми дверями и лишены материальной поддержки.

Патриарх Кирилл также отметил, что прихожане откликнулись на его просьбу, несмотря на экономические трудности в связи с коронавирусом. "Каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему", – сказал он.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.05.2020 10:33
- гость -

Поп, ты не офигел? А как же люди без материальной поддержки живут? Их еще и штрафуют на крупные суммы, отбирая последнее! Тебя и твою свиту бог же кормит?

4.05.2020 10:37
- гость -

Облет Москвы с иконой на вертолете не помог? Жрать захотел! Люди добрые подайте..! Бог подаст!

4.05.2020 10:39
- гость -

какой он "ближний" в свете как его охраняли при приезде в барнаул. пусть кормит сам.

4.05.2020 10:41
- гость -

Золотишко церковное пускай продаст и поможет своим попам!

4.05.2020 10:41
- гость -

Ну так пусть продают золотишко, лимузины, швейцарские часы и покупают себе кушать.

4.05.2020 10:44
Oniguchi

Яхту продай, поп.

4.05.2020 10:48
Гость

У тебя есть богатые прихожане,которые были на фресках строящегося храма. К ним обращайся. Или веру меняй.

4.05.2020 10:50
- гость -

А зачем службы без народа проводить? Надо сидеть на самоизоляции за счёт работодателя. Так главный сказал. А у богатых и своих многочисленных родственников хватает, которых посадили на самоизоляцию без денег. Не успевают помогать. Всем проблемы не решишь. Надо идти к народу. Открывать больницы, приюты для бедных. Идти в больницы помогать врачам санитарами как было при царе. На церкви то где столько денег берёте? Надо и о народе подумать. У нас больницы в ужасном состоянии. Вот бы церковь народу то куда помогла. Самим же туда идти лечиться. Храмы новые а народ нищий. Перекос то не заметили? У меня одни вопросы. Людьми все должны быть. Теперь с богатых ещё попросили? Они и так налогами в три шкуры задавлены. И многие ещё работают, чтобы люди не потеряли работу. На них главный и так все кинул. А вы сами им на шею проситесь? А чем вы им помогли?

4.05.2020 10:51
Гость

К главному прихожанину обратись.

4.05.2020 10:55
гость

обратился за помощью к богатыми прихожанам

Среди богатых мало прихожан. Туда бедные ходят

4.05.2020 10:56
Filin

Призыв правильный. но...Патриарху надо показать пример, ибо не бедный. Да и организация отнюдь не бедная

4.05.2020 10:57
Гость

Как еще наглости хватает просить. В золоте купается, от Бога и веры ничего не осталось, позорят только имя Господа.

4.05.2020 10:59
- гость -

Коронавирус значит милость Божия для народа ? А для церкви значит что ?

4.05.2020 10:59
Мимопроходящий

А если продать шапку золоченную, в которой он щеголяет, то можно вообще всех бедных в России облагодетельствовать. Иисус вообще босиком и в одной рогожке вещал и в святости Кириллу уж точно не уступал.

4.05.2020 11:04
- гость -

в итальянскую провинцию пусть обратится

4.05.2020 11:14
гость

В золоте купается, от Бога и веры ничего не осталось, позорят только имя Господа.
--------
Гость, золотые слова. Кирюха совсем оборзел.

4.05.2020 11:15
- гость -

Это тебя бог миловал!? Это тебя, Алёшенька, бог миловал!! За то что ты попу крузак подарил... ©

4.05.2020 11:17
гость

Иисус вообще босиком и в одной рогожке вещал и в святости Кириллу уж точно не уступал.
------
У Киры, не святости. Иисус и Кира, это антиподы.

4.05.2020 11:23
гость

Богатые прихожане в церковь ходят просить, чтобы беды их стороной обошли

4.05.2020 11:24
месный

А чё бог не подаёт?

4.05.2020 11:24
гость

Тут важное слово "богатые". И это Россия

4.05.2020 11:26
гость

У слов бог и богатый один корень

4.05.2020 11:31
Гость

4.05.2020 11:26
гость
У слова "убогий"-тоже. Они такие,проводники...

4.05.2020 11:41
- гость -

А что же он не посоветовал своим священникам выйти на паперть и попросить горсточку крупы, как его коллега Смирнов советовал мирянам? Или "это же совсем другое дело"?

4.05.2020 11:42
- гость -

Сокращать, оптимизировать персонал придётся. Сокращать число храмов, которых и до вируса было слишком много

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