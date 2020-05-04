Патриарх Кирилл обратился за помощью к богатыми прихожанам

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан оказать материальную поддержку священникам в условиях пандемии коронавируса, говорится в его послании, размещенном на сайте РПЦ.
По словам патриарха Кирилла, он переживает "душевную боль" каждый раз, когда думает о том, что православные люди не могут посещать храмы, а священники совершают богослужения за закрытыми дверями и лишены материальной поддержки.
Патриарх Кирилл также отметил, что прихожане откликнулись на его просьбу, несмотря на экономические трудности в связи с коронавирусом. "Каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему", – сказал он.
Комментарии
Поп, ты не офигел? А как же люди без материальной поддержки живут? Их еще и штрафуют на крупные суммы, отбирая последнее! Тебя и твою свиту бог же кормит?
Облет Москвы с иконой на вертолете не помог? Жрать захотел! Люди добрые подайте..! Бог подаст!
какой он "ближний" в свете как его охраняли при приезде в барнаул. пусть кормит сам.
Золотишко церковное пускай продаст и поможет своим попам!
Ну так пусть продают золотишко, лимузины, швейцарские часы и покупают себе кушать.
Яхту продай, поп.
У тебя есть богатые прихожане,которые были на фресках строящегося храма. К ним обращайся. Или веру меняй.
А зачем службы без народа проводить? Надо сидеть на самоизоляции за счёт работодателя. Так главный сказал. А у богатых и своих многочисленных родственников хватает, которых посадили на самоизоляцию без денег. Не успевают помогать. Всем проблемы не решишь. Надо идти к народу. Открывать больницы, приюты для бедных. Идти в больницы помогать врачам санитарами как было при царе. На церкви то где столько денег берёте? Надо и о народе подумать. У нас больницы в ужасном состоянии. Вот бы церковь народу то куда помогла. Самим же туда идти лечиться. Храмы новые а народ нищий. Перекос то не заметили? У меня одни вопросы. Людьми все должны быть. Теперь с богатых ещё попросили? Они и так налогами в три шкуры задавлены. И многие ещё работают, чтобы люди не потеряли работу. На них главный и так все кинул. А вы сами им на шею проситесь? А чем вы им помогли?
К главному прихожанину обратись.
обратился за помощью к богатыми прихожанам
Среди богатых мало прихожан. Туда бедные ходят
Призыв правильный. но...Патриарху надо показать пример, ибо не бедный. Да и организация отнюдь не бедная
Как еще наглости хватает просить. В золоте купается, от Бога и веры ничего не осталось, позорят только имя Господа.
Коронавирус значит милость Божия для народа ? А для церкви значит что ?
А если продать шапку золоченную, в которой он щеголяет, то можно вообще всех бедных в России облагодетельствовать. Иисус вообще босиком и в одной рогожке вещал и в святости Кириллу уж точно не уступал.
в итальянскую провинцию пусть обратится
В золоте купается, от Бога и веры ничего не осталось, позорят только имя Господа.
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Гость, золотые слова. Кирюха совсем оборзел.
Это тебя бог миловал!? Это тебя, Алёшенька, бог миловал!! За то что ты попу крузак подарил... ©
Иисус вообще босиком и в одной рогожке вещал и в святости Кириллу уж точно не уступал.
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У Киры, не святости. Иисус и Кира, это антиподы.
Богатые прихожане в церковь ходят просить, чтобы беды их стороной обошли
А чё бог не подаёт?
Тут важное слово "богатые". И это Россия
У слов бог и богатый один корень
4.05.2020 11:26
гость
У слова "убогий"-тоже. Они такие,проводники...
А что же он не посоветовал своим священникам выйти на паперть и попросить горсточку крупы, как его коллега Смирнов советовал мирянам? Или "это же совсем другое дело"?
Сокращать, оптимизировать персонал придётся. Сокращать число храмов, которых и до вируса было слишком много