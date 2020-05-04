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Обходными путями. Жители Змеиногорского района нарушают карантин

, ИА "Амител"
Их не пугают даже штрафы
Фото: 'Змеиногорский вестник'

Фото: "Змеиногорский вестник"

Жители Змеиногорского района, который с 24 апреля помещен на карантин, нашли способ покинуть пределы закрытой зоны и оказаться в соседнем муниципалитете, пишет местная газета "Змеиногорский вестник".

Как отмечается, змеиногорцы едут через села Березовку и Барановку, чтобы попасть в Третьяковский район, а оттуда – и в другие муниципалитеты, если им захочется. Жители осведомлены, что нарушение границ карантина грозит штрафом в размере от 15 тысяч рублей, но даже это их не останавливает.

Из-за побегов граждан на "партизанских тропах" усилены наряды полиции, которые патрулируют их днем и ночью. Кроме того, администрация Змеиногорского района уже приняла распоряжение о перепахивании таких троп.

Как сообщал amic.ru, в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля введен строгий карантин в связи со вспышкой коронавируса. Теперь въезд в район и выезд из него закрыт.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.05.2020 09:52
- гость -

бабушки и дедушки из кремля и из правительства в шоке от того что люди не смотря штрафы жить хотят?
так это вы каждого сквозняка боитесь и это ваши проблемы

4.05.2020 09:55
Иsтина

А что, перекрывальщики про эти дороги не знали? Они даже на картах обозначены. Еще есть тропка с Лазурки до Ссеменовки - перекройте и её

4.05.2020 09:55
Я

И что теперь на власть пинять из-за распространения боезни, коли сами не далёкого ума.

4.05.2020 10:01
- гость -

А чем власть недовольна? Почему власть может нарушать законы, а люди нет?

4.05.2020 10:05
постЪ

полиция,партизанские тропы.
символично.

4.05.2020 10:12
- гость -

А когда власть победит коронавирус? Что власть сделала кроме того , что кинула людей за свой счёт в клетку?

4.05.2020 10:13
- гость -

Передо мной вот сейчас лежит постановление на 14 дней карантина. И в нем прописано чего не должен делать тот кто под этим "документом" подписался и какие штрафы и в плоть до уголовной ответственности... А государство вот ему ни чего не должно. Ну вот даже больничный не положен. А на что извиняюсь жить? Работодателю вот эту филькину грамоту показывать? Ну вот про это ни слова.

4.05.2020 10:18
- гость -

Думаете что обо всех то переживать? Смертность 1-15 кажется вам низкой? И к вам и вашим близким она не придет? Только кто в ваши гипермаркеты, пивнухи и виладжи затем ходить то будет? Вам полудуркам объяснить как снижение численности влияет на макроэконосические показатели? Самое главное почему нормальные здоровые люди должни сидеть в карантине, созданного из-за бесдействия властей, позволивших спокойно развозить заразу "доминиканкам" и "башкирам".

4.05.2020 10:22
- гость -

4.05.2020 09:52
- гость -
бабушки и дедушки из кремля и из правительства в шоке от того что люди не смотря штрафы жить хотят?
так это вы каждого сквозняка боитесь и это ваши проблемы

Жить все хотят. А не только вы Фомы неверующие. Количество выявленных растёт, коек уже не хватает. Поэтому выявленные, но бессимптомные будут сидеть дома до появления симптомов или до выздоровления. так что готовьтесь, что скоро сквозняки будут не такие чистые, а койки даже с симптомными будут все заняты. Ближайший госпиталь силами мин.обороны строят в Новосибирске. Но там своих больных хватит.

4.05.2020 10:23
постЪ

4.05.2020 10:13
- гость -
как получил постановление?
отдыхающий или гость отдыхающих?
или ,,вьезжанец"на территорию А.К?
подробности- мало информации.

4.05.2020 10:26
Алексей

Передо мной вот сейчас лежит постановление на 14 дней карантина. И в нем прописано чего не должен делать тот кто под этим "документом" подписался и какие штрафы и в плоть до уголовной ответственности... А государство вот ему ни чего не должно. Ну вот даже больничный не положен. А на что извиняюсь жить? Работодателю вот эту филькину грамоту показывать? Ну вот про это ни слова.

Что за бред? Больничный Вам положен. Не накидывайте на вентилятор...звоните в поликлинику и узнавайте. Или на горячую линию Роспотребнадзора.

4.05.2020 10:26
- гость -


4.05.2020 10:13
- гость -
Насколько понимаю, эта филькина грамота даже не определена законом. А раз так, то и работодатель может спокойно уволить за прогулы (если захочет) и ни один суд ничего не сделает, т.к. нет юридических оснований признать эту бумажку официальным документом. Я не юрист и могу ошибаться, это мое личное мнение.

4.05.2020 10:29
Алексей

Мда. Как у нас народ к ковиду-19 относиться... Вы ещё долго будем выходить из карантина... Видимо всё лето. И большая часть это не правительство виновато. А сами люди... Не понятно о чём они думают
Завидую странам Азии - Китаю, Вьетнаму, Южной Корее... У них уже это практически позади всё... А у нас только начало...

4.05.2020 10:30
- гость -


4.05.2020 10:22
- гость -
Вы видите что растет число больных из СМИ и ТВ? Можно написать и сказать столько и такого... Послушайте только сколько путин наобещал... и не выполнил. В пример: поднятие пенсионного возраста. Вы после такого вранья еще верите власти? Лично я - нет!

4.05.2020 10:32
- гость -

Не законно

4.05.2020 10:33
- гость -

4.05.2020 10:22
- гость
выживальщик правду-матку режет))

вов, крымнаш и хотитекакнаукраине - уже не работает.

новую тему эксплуатируете. ну правильно, какая экономика, коррупция, дешевая нефть по вине мощного геостратега сечина, черт с миллиардами за трубы, закопанными в никуда миллером - не до этого, пандемия же )))

трам ваших дружков из чухани высечет принародно и правильно сделает.

а вас, с вашей «осаждённой крепостью» люди от безденежья на вилы подымут.

4.05.2020 10:35
Гость

"Ближайший госпиталь силами мин.обороны строят в Новосибирске. Но там своих больных хватит."(с)
Вы всерьёз считаете,что дополнительные 160 коек этого госпиталя спасут ситуацию?

4.05.2020 10:36
- гость -

Люди в Якутии от радости митинг устроили?

4.05.2020 10:42
- гость -

Вот для всех. Постонавление получено по возможному контакту. Как в нем написано так вам написал. Прошло три дня с поликлиники никто не приходил и мазки не брал. К ниму прилогалась инструкция по получению электронного больничного. Но только в ней и на сайте фсс говорится о получении больничног прибывшими из за границы России. В электронной форме требуется приложить копию загранпаспорта коего естественно нет. Как это будет выглядеть дальше не знаю. Да есть тел. Но праздники!

4.05.2020 10:52
almas

А минировать дороги не пробовали? Что не законно? Да бросьте вы, формальности можно соблюсти, распоряжением по краю, предупредить население, что проходят военные учения, дороги будут минироваться. А если на минном поле кому-то оторвало ногу, то потребовать с него оплатить за израсходованную мину, это раз, оштрафовать, мама не горюй, за нарушение карантина, это два, и за самоподрыв на мине, только платное лечение, это три. Власти же предупреждали, сидите дома, учения проходят!

4.05.2020 11:07
- гость -

братушка на век - товарищ си, живой штамм своему дорогому товарищу дать не желает?
или он только леса рубить и загаживать землю может?

4.05.2020 11:09
- гость -

Дедушки из кремля испугались за свои седые попенции. Почему молодёжь должна из-за них страдать?

4.05.2020 11:10
- гость -

Патриархи уже о помощи просят. Это к царю бабашке надо обращаться. А не к люду богатому.

4.05.2020 11:13
- гость -

4.05.2020 10:52
almas

Вас туда и отправить на минёж полей.

4.05.2020 11:24
Гость

Народ одновременно возмущается ограничениям и быстрому распространению вируса. А взаимосвязи между несоблюдением рекомендаций и растущим числом больных не улавливаете? Как в Индии мы не хотим, где палками на месяц людей разогнали, но при этом при миллиарде населения заболеваемость меньше, чем в России.

4.05.2020 11:28
- гость -

коек уже не хватает. Поэтому выявленные, но бессимптомные будут сидеть дома
----------------
Дома тоже нет свободных коек.
Родственники не пустят в квартиру выявленных .

4.05.2020 11:29
месный

4.05.2020 10:13
- гость -

А нафига вы эту хрень вообще подписали? Послали бы в пешее эротическое...

4.05.2020 11:33
Пионер

А взаимосвязи между несоблюдением рекомендаций и растущим числом больных не улавливаете? Как в Индии мы не хотим, где палками на месяц людей разогнали,

А где разгонять палками-то надо? На руднике? На эваларе? Так работают там люди. Каков процент заболевших среди гуляющих к проценту заразившихся на работе? Хотите дома сидеть - сидите. Только на работе, в ОТ куда больше шансов подхватить вирус, чем в повседневной жизни.

4.05.2020 11:35
месный

4.05.2020 10:52
almas

Есть много людей умеющих работать с минами, могут ведь, к вам под дверь переставить штук несколько те кто вас не совсем любит? Там ведь ничего сложного нет, даже научить того кто первый раз видит.

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