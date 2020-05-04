Обходными путями. Жители Змеиногорского района нарушают карантин

Жители Змеиногорского района, который с 24 апреля помещен на карантин, нашли способ покинуть пределы закрытой зоны и оказаться в соседнем муниципалитете, пишет местная газета "Змеиногорский вестник".

Как отмечается, змеиногорцы едут через села Березовку и Барановку, чтобы попасть в Третьяковский район, а оттуда – и в другие муниципалитеты, если им захочется. Жители осведомлены, что нарушение границ карантина грозит штрафом в размере от 15 тысяч рублей, но даже это их не останавливает.

Из-за побегов граждан на "партизанских тропах" усилены наряды полиции, которые патрулируют их днем и ночью. Кроме того, администрация Змеиногорского района уже приняла распоряжение о перепахивании таких троп.

Как сообщал amic.ru, в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля введен строгий карантин в связи со вспышкой коронавируса. Теперь въезд в район и выезд из него закрыт.