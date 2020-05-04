В МЧС посоветовали выделять отдельную комнату заразившемуся COVID-19 члену семьи

Заразившемуся коронавирусом члену семьи и оставленному на домашнем лечении следует выделять отдельную комнату и соблюдать при общении с ним дистанцию, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации экспертов Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуации (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
"Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату", – цитирует заявление издание.
Подчеркивается, что это должна быть непроходная и вентилируемая комната.
В случае если организовать такие условия для зараженного члена семьи невозможно, специалисты советуют домочадцам не спать с ним в одной кровати, соблюдать дистанцию в два метра, следить за личной гигиеной и использовать средства индивидуальной защиты.
Комментарии
Да... хороший совет, особенно для тех, кто вчетвером в хрущёвской двушке живёт. А может, слуги народа в своих пустых особняках комнаты для больных будут выделять? В Европах вон даже мигрантов приехавших обещали к себе в дома селить!
просче пристрелить
просче пристрелить
Да ей богу! И больных, и домочадцев. Нет человека - нет проблем.
и самоизоляция и самолечение, все само-....
МЧС то маски рекомендуют не надевать, то сколько денег в больницу взять, а теперь комнату отдельную завести. Есть мнение, что МЧС специально людей развлекает, чтобы не скучали. И чтобы не спрашивали, а происходящее в стране, точно не ЧС? А, МЧС?
В туалет - в окно?
Во всей нашей семье только один мой член заразился.
Изолировать немедленно. А лучше... того... самоликвидировать
Ну батенька, это к другому доктору))))
Местные власти решили руки умыть штоли.не пора ли им на покой.
Картинка тут нарисовалась.
Утром 1ого мая - человеку делают тест на ковид.
Утром 2ого мая - ковид подтверждается, его забираю в больничку.
Утром 3его мая - его привозят домой, так как безсимтомный.
Утром 4ого мая - человек/члены его семьи не смог/не смогли выйти из квартиры - т.к. доблестные соседи заварили дверь....
Если у вас одна кровать, не беда. Наши специалисты распилят на е2 в течение 4 часов. Делаем замеры и дизайн проекты. Работаем круглосуточно.
В советское время больным туберкулезом давали бесплатно отдельную квартиру..
Вспомнилось..
4.05.2020 13:11
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С унитазами работаете?
13:15 Z "С унитазами работаете?"
На кровати спят одновременно вдвоем, муж и жена, их хотят разделить, сделав для каждого отдельное место для сна.
У вас унитаз, на который одновременно ходите вдвоем. Приносите, сделаем два!
4.05.2020 13:15
Z
4.05.2020 13:11
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С унитазами работаете?
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4.05.2020 13:21
- гость -
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Стараемся по очереди, иногда получается, иногда не в моготу, спасаюсь сыновьим жёлтеньким горшком.
Вопрос в другом: общее использование некоторых предметов быта остаётся.
И, да, привычки облизывать унитаз у меня нет.
4.05.2020 13:21
- гость -
Конкурентам буду бить морду
4.05.2020 13:25
- гость -
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А установка?
Спасибо за позитиФ!
Зачем нужна такая власть, которая на 120000 больных расписалась в своем бессилии.
4.05.2020 13:27
Z
4.05.2020 13:25
- гость -
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А установка?
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По закону. Согласование в Краевой Госжилинспекции. Сроки уточняйте у них. Скорее всего, Губернатор пойдет навстречу и сократит ожидание.
13:26- гость - @Конкурентам буду бить морду@
Уголовно наказуемо. У нас еще дешевле, алмазными дисками дорого, у нас гидроабразивная резка. Без пыли, вони, шума, достойно режем любые материалы.
Прикинь, у них диски, это какого диаметра, чтобы резать унитазы, вранье, деньги возьмете, а работу не сделаете, жулики...
МЧС, у вас что находиться в головах если вы даёте такие советы гражданам. Кто это пишет, мелкий клерк, жертва ЕГЭ, начальник проживающий на 2000 кв метрах жилплощади с 20 туалетами? Или вам всё равно, что вы пишете. Галочку поставили, на верх отчёт отправили, зачем раздражать народ? Сами сначала на себе попробуйте. Почитать, поржать над комментаторами. Лучше молчите, за умных сойдёте.
4.05.2020 13:31
- гость -
Власть в т.ч. т.н. гарант в сложные периоды самоустраняются, но обеспечивать себя не прекращают, как сейчас население на самоизоляции. Зачем эта власть нужна нужно чётко представлять в редкие моменты выбора - в т.ч. при голосовании за поправки и не давать ни ОДНОГО голоса этому ворью!
4.05.2020 13:41
- гость -
Это цветочки - вспомните что говорил их вождь - 17 т.р. это доход среднего класса...
полстраны в бараках живет...отдельная комната...ага...советчики...