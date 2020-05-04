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В МЧС посоветовали выделять отдельную комнату заразившемуся COVID-19 члену семьи

, ИА "Амител"
Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию и использовать средства защиты
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Заразившемуся коронавирусом члену семьи и оставленному на домашнем лечении следует выделять отдельную комнату и соблюдать при общении с ним дистанцию, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации экспертов Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуации (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату", – цитирует заявление издание.

Подчеркивается, что это должна быть непроходная и вентилируемая комната.

В случае если организовать такие условия для зараженного члена семьи невозможно, специалисты советуют домочадцам не спать с ним в одной кровати, соблюдать дистанцию в два метра, следить за личной гигиеной и использовать средства индивидуальной защиты.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.05.2020 12:38
тю!

Да... хороший совет, особенно для тех, кто вчетвером в хрущёвской двушке живёт. А может, слуги народа в своих пустых особняках комнаты для больных будут выделять? В Европах вон даже мигрантов приехавших обещали к себе в дома селить!

4.05.2020 12:39
- гость -

просче пристрелить

4.05.2020 12:42
тю!

просче пристрелить

Да ей богу! И больных, и домочадцев. Нет человека - нет проблем.

4.05.2020 12:42
- гость -

и самоизоляция и самолечение, все само-....

4.05.2020 12:43
гость

МЧС то маски рекомендуют не надевать, то сколько денег в больницу взять, а теперь комнату отдельную завести. Есть мнение, что МЧС специально людей развлекает, чтобы не скучали. И чтобы не спрашивали, а происходящее в стране, точно не ЧС? А, МЧС?

4.05.2020 12:44
Пионер

В туалет - в окно?

4.05.2020 12:48
- гость -

Во всей нашей семье только один мой член заразился.

4.05.2020 12:54
Гостю 12:48

Изолировать немедленно. А лучше... того... самоликвидировать

4.05.2020 12:59
- гость -

Ну батенька, это к другому доктору))))

4.05.2020 13:02
- гость -

Местные власти решили руки умыть штоли.не пора ли им на покой.

4.05.2020 13:10
Z

Картинка тут нарисовалась.

Утром 1ого мая - человеку делают тест на ковид.
Утром 2ого мая - ковид подтверждается, его забираю в больничку.
Утром 3его мая - его привозят домой, так как безсимтомный.
Утром 4ого мая - человек/члены его семьи не смог/не смогли выйти из квартиры - т.к. доблестные соседи заварили дверь....

4.05.2020 13:11
мебель на заказ

Если у вас одна кровать, не беда. Наши специалисты распилят на е2 в течение 4 часов. Делаем замеры и дизайн проекты. Работаем круглосуточно.

4.05.2020 13:13
- гость -

В советское время больным туберкулезом давали бесплатно отдельную квартиру..
Вспомнилось..

4.05.2020 13:15
Z

4.05.2020 13:11
мебель на заказ
---------------------

С унитазами работаете?

4.05.2020 13:21
- гость -

13:15 Z "С унитазами работаете?"

На кровати спят одновременно вдвоем, муж и жена, их хотят разделить, сделав для каждого отдельное место для сна.
У вас унитаз, на который одновременно ходите вдвоем. Приносите, сделаем два!

4.05.2020 13:25
- гость -

4.05.2020 13:15
Z
4.05.2020 13:11
мебель на заказ
---------------------
С унитазами работаете?

--------
Сначала оплачиваете 100% дизайн-проект. Разделение санфаянса алмазным диском. Гарантия на весь инкубационный период.

4.05.2020 13:26
Z

4.05.2020 13:21
- гость -
---------------------
Стараемся по очереди, иногда получается, иногда не в моготу, спасаюсь сыновьим жёлтеньким горшком.

Вопрос в другом: общее использование некоторых предметов быта остаётся.
И, да, привычки облизывать унитаз у меня нет.

4.05.2020 13:26
- гость -

4.05.2020 13:21
- гость -

Конкурентам буду бить морду

4.05.2020 13:27
Z

4.05.2020 13:25
- гость -
---------------------

А установка?


Спасибо за позитиФ!

4.05.2020 13:31
- гость -

Зачем нужна такая власть, которая на 120000 больных расписалась в своем бессилии.

4.05.2020 13:35
- гость -

4.05.2020 13:27
Z
4.05.2020 13:25
- гость -
---------------------
А установка?
---
По закону. Согласование в Краевой Госжилинспекции. Сроки уточняйте у них. Скорее всего, Губернатор пойдет навстречу и сократит ожидание.

4.05.2020 13:40
- гость -

13:26- гость - @Конкурентам буду бить морду@

Уголовно наказуемо. У нас еще дешевле, алмазными дисками дорого, у нас гидроабразивная резка. Без пыли, вони, шума, достойно режем любые материалы.
Прикинь, у них диски, это какого диаметра, чтобы резать унитазы, вранье, деньги возьмете, а работу не сделаете, жулики...

4.05.2020 13:41
- гость -

МЧС, у вас что находиться в головах если вы даёте такие советы гражданам. Кто это пишет, мелкий клерк, жертва ЕГЭ, начальник проживающий на 2000 кв метрах жилплощади с 20 туалетами? Или вам всё равно, что вы пишете. Галочку поставили, на верх отчёт отправили, зачем раздражать народ? Сами сначала на себе попробуйте. Почитать, поржать над комментаторами. Лучше молчите, за умных сойдёте.

4.05.2020 13:42
- гость -


4.05.2020 13:31
- гость -

Власть в т.ч. т.н. гарант в сложные периоды самоустраняются, но обеспечивать себя не прекращают, как сейчас население на самоизоляции. Зачем эта власть нужна нужно чётко представлять в редкие моменты выбора - в т.ч. при голосовании за поправки и не давать ни ОДНОГО голоса этому ворью!

4.05.2020 13:44
- гость -


4.05.2020 13:41
- гость -
Это цветочки - вспомните что говорил их вождь - 17 т.р. это доход среднего класса...

4.05.2020 13:44
- гость -

полстраны в бараках живет...отдельная комната...ага...советчики...

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