Сергей Шубенков не собирается уезжать из Барнаула

Барнаульский атлет Сергей Шубенков не собирается уезжать в Москву или Монако из Барнаула и называет это сознательным выбором. Об этом чемпион мира в барьерном спринте рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли спортсмен представить, что проживет всю жизнь в маленьком Барнауле, он ответил, что так и планирует поступить.

"Сейчас я работаю над тем, чтобы потом позволить себе никуда не уезжать из Барнаула, жить здесь на хорошем уровне. Уверен, в нашем городе можно заниматься чем-нибудь интересным ровно так же, как и в Москве. Может быть, с меньшим заработком, но над ним я работаю сейчас. Жить в Барнауле — мой сознательный выбор. Я — за родной город", — сказал он.

Ранее Сергей Шубенков допустил возможность ухода в политику. По словам легкоатлета, он не хочет этим заниматься, поскольку ожидает волны общественной критики, но и не исключает, что посвятит себя в будущем этой деятельности.