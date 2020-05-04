Часть ограничений по коронавирусу сохранится в России до появления вакцины

Часть ограничительных мер будут сохранены в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, ограничительные мероприятия будут сниматься поэтапно, но часть из них нужно сохранять до появления лекарства от COVID-19.

Он подчеркнул, что выход на плато — не повод для ослабления ограничений. Напротив, сейчас необходимо выстроить систему, которая предотвратит возможность возникновения второй волны эпидемии в стране.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавируса не было в России вплоть до марта 2020 года, поэтому россияне не могли переболеть им в январе-феврале.