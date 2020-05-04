Часть ограничений по коронавирусу сохранится в России до появления вакцины

Часть ограничительных мер будут сохранены в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".
По его словам, ограничительные мероприятия будут сниматься поэтапно, но часть из них нужно сохранять до появления лекарства от COVID-19.
Он подчеркнул, что выход на плато — не повод для ослабления ограничений. Напротив, сейчас необходимо выстроить систему, которая предотвратит возможность возникновения второй волны эпидемии в стране.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавируса не было в России вплоть до марта 2020 года, поэтому россияне не могли переболеть им в январе-феврале.
Комментарии
я вот что-то не пойму никак, как так-то : вот на природу с семьёй поехать в своём авто нельзя, ну семья с тобой и так всегда и на природе если кто ещё то далеко от вас, по улице пойти тоже нельзя хотя тоже далеко от других, а вот в гортранспорте поехать которых сократили как шпроты в банке - да нате!
Где вероятность словить царьвирус больше : когда едишь в своей машине, на природе когда вокруг никого, на улице или в плотно набитом транспорте????
А не с подачи ли Кремля этот вирус культивирован ?
Распространить его по всему миру - семечки ( Петров и Баширов ещё не забыты).
И момент, когда президент обнулён (в прямом и переносном смысле) уж больно удобен.
Кстати, версия не так уж фантастика : нечто подобное описано писателем Андреем Крузом цикл "Эпоха мёртвых"
А чё потом будем лечить? Опосля коронавируса.
Все болезни, кроме коронавируса, отменены. Поэтому и лечить будет нечего. Ни врачи не понадобятся, ни больницы с поликлиниками. Мечта оптимизаторов...
А мы вышли на плато?...
Мое мнение, и это четко прослеживается, что вирус не так страшен, как нам его представляет правительство. Все эти страшилки нужны для оправдания введения пропускного режима, отчетности людей перед властью о каждом шаге... Обратите внимание, что власти нарушают конституционный закон и преподносят это как благо для народа!
Думают дотянуть до 36 года, не иначе.
А чё потом будем лечить? Опосля коронавируса.
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МоСК
Вирус не так страшен, как меры, которые в Европе и Америке вводят, нарушая конституционные права европейцев и американцев
Часть ограничительных мер будут сохранены
Интересно что сохранится в крае, если уже практически все отменено? Рестораны до появления вакцины не будут работать? Или руки надо будет мыть до вакцины? Какая часть мер, о чем она?