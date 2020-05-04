Более четверти миллиона рублей похитили мошенники у жителя Барнаула

Житель Барнаула стал жертвой мошенников и, следуя их инструкциям, перевел им крупную сумму, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как отмечается, в полицию обратился местный житель 1996 года рождения. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник заявил, что на банковских картах молодого человека зафиксированы подозрительные операции и, чтобы предотвратить списание, средства следует перевести на продиктованные счета. Следуя наставлениям лжесотрудника банка, горожанин перечислил мошеннику более 265 тысяч рублей.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
В ведомстве призвали жителей края соблюдать осторожность и ни при каких условиях не передавать персональные данные неизвестным лицам. При возникновении подозрений лучше перезвонить на "горячую линию" банка и уточнить правила получения средств на личный счет.
Комментарии
1996 года рождения?! Странно.
Да ладно, в 20 лет пол ляма. Папины мамины деньги прогулял, и заявление писать сразу. Тут кредиты оформляют на украденные паспортные данные и полиция ничего не делает, отписки одни!
Почему таких мошенников никто не ловит?
Они вообще не пуганые.
А в братской республике это вообще национальный спорт, десятки колл-центров, молодежь почти официально ходит на работу. Русскоязычные, но полностью недоступные для правоохранительных сил РФ. Война же.
14:12- гость - @1996 года рождения?! Странно.@
Что странно? В прошлом веке родился...
Самое странное, что когда сомневаешься в том, что это сотрудник банка, мошенники скидывают смс с номера 900, это многих и вводит в заблуждение, и ещё у меня три номера телефона, и звонок поступает именно на тот номер к которому привязана карта, не странно ли правда? Поэтому то что мошенники действуют методом тыка это маловероятно
А когда будут сообщения о том как эти т.н. "стражи порядка" успешно расследовали такое преступление и повязали мошенников?!
14:14
У вас хохлянка?
4.05.2020 14:49
- гость -
Так недавно же одного поймали в соседнем регионе.
4.05.2020 14:49
- гость -
У вас хохлянка?
У меня неизменный номер телефона с 2004 года, у меня есть некоторые накопления на картах, мне поступает до 10 звонков в год с предложениями управления инвестициями, возмещения потерь от участия в форекс-биржах, и подобными звонками якобы от банков.
Примерно в 70% случаев я слышу украинский акцент, шокания и гыкания, порой слабо уловимые, но они есть.
Я в детстве неоднократно бывал в УССР, прекрасно слышу акценты.
Этого достаточно?
Мне тоже звонили,точно с таким же, но девушка.
Послала я ее, трубку положила. Презвонила, а такого номера нет.
Это виртуальные станции, настроенные так будто с московские номера звонят, мошенники как правило.
Прежде всего надо разбираться с банками почему персональные данные утекают. Ведь мошенники не просто звонят наугад, а называют ФИО