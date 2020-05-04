Более четверти миллиона рублей похитили мошенники у жителя Барнаула

Житель Барнаула стал жертвой мошенников и, следуя их инструкциям, перевел им крупную сумму, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечается, в полицию обратился местный житель 1996 года рождения. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник заявил, что на банковских картах молодого человека зафиксированы подозрительные операции и, чтобы предотвратить списание, средства следует перевести на продиктованные счета. Следуя наставлениям лжесотрудника банка, горожанин перечислил мошеннику более 265 тысяч рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

В ведомстве призвали жителей края соблюдать осторожность и ни при каких условиях не передавать персональные данные неизвестным лицам. При возникновении подозрений лучше перезвонить на "горячую линию" банка и уточнить правила получения средств на личный счет.