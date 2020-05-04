Россияне рассказали о своих увлечениях в самоизоляции

Россияне рассказали, чем занимаются во время самоизоляции, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру".

Каждый пятый респондент рассказал, что в период самоизоляции нашел новое увлечение. Так, почти треть опрошенных (31%) в качестве нового хобби назвали просмотр фильмов и сериалов. 20% россиян начали больше читать, а 18% – изучать новые профессии. Увлекаться спортом стали 14% соотечественников, а 12% – играми.

Отмечается, что в опросе участвовали четыре тысячи респондентов со всей России. Каждый мог выбрать несколько вариантов ответа на вопрос.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин уехал за город на время самоизоляции и не планирует возвращаться обратно, пока бушует пандемия коронавируса.