Названы самые вредные привычки россиян во время самоизоляции

Переедание, злоупотребление алкоголем и малоподвижный образ жизни – самые вредные привычки россиян, которые находятся на самоизоляции, рассказали опрошенные эксперты "Вечерней Москве".

По словам специалистов, люди допускают главную ошибку – "заедают" проблемы нездоровой пищей: фастфудом, пиццей, газированными напитками и большим количеством кофе. Такой образ жизни грозит ожирением, сахарным диабетом и заболеваниями сердца. Кроме того, от такой "диеты" ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза и деменции.

Не менее вредной привычкой оказалось долгое сидение за компьютером. Малоподвижный образ жизни и отсутствие физической активности увеличивают риски инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний. Чтобы снизить риски нанесения вреда здоровью, эксперты советуют чаще делать разминку и ходить по квартире.

Специалисты также выделили злоупотребление спиртными напитками. Особенно опасна самоизоляция для тех граждан, которые недавно бросили пить, поскольку из-за напряженной обстановки возрастает риск срыва, предупреждают эксперты.