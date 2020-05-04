В Минтруде пояснили, как будет проходить оплата нерабочих дней в мае

Оплата нерабочих дней в России с 6 по 8 мая будет в обычном режиме, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на заявление в Минтруде.

Как рассказали в ведомстве, деньги россиянам должны начислять по тому же принципу, что и в апреле. "Заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, нерабочий период в России продлили до 11 мая включительно. Об этом президент Владимир Путин объявил во время выступления перед совещанием с губернаторами 28 апреля. Такая мера, по его словам, необходима, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

Как ранее писал amic.ru, часть ограничений по COVID-19 сохранится в России до появления вакцины. Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, сейчас необходимо не допустить возникновения второй волны COVID-19 в стране.