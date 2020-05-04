Экспонаты музеев Алтайского края "переместятся" на радио

С 4 мая на радиостанциях Алтайского края начала выходить новая программа "Радиомузей". Это совместный проект Министерства культуры Алтайского края, проекта "Победа в каждом из нас" и медиагруппы "FM-Продакшн". Всего запланировано 15 выпусков.

В течение двух месяцев программа будет выходить на радиостанциях "Ретро ФМ", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы", "Мир" по понедельникам и четвергам. В другие дни будут звучать повторы. Главная тема передач – Великая Отечественная война.

В фондах алтайских музеев хранятся поистине уникальные свидетельства: биографии и воспоминания земляков, письма и фотографии, вещи и предметы, напоминающие о военном времени. Об экспонатах будет рассказывать министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

"С каждым годом все больше времени отделяет нас от подвига наших дедов и прадедов. Время стирает все, даже самые важные, острые, болезненные воспоминания. Но в наших силах замедлить это обесценивающее действие времени, мы можем заставить нашу память звучать и отзываться в каждом сердце. Радиопрограмма – прекрасная возможность для этого", – отмечает Безрукова.