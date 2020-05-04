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Больше 10 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в России за сутки

, ИА "Амител"
Общее число заражений по стране превысило 145 тысяч
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в России подтвержден 10 581 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией – на 52 меньше, чем днем ранее. Общее число зараженных по стране увеличилось до 145 268 человек, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По состоянию на 4 мая, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 76 человек. Всего в России зарегистрировали 1356 летальных исходов. Два из них – в Алтайском крае.

За прошедшие сутки излечились от болезни 1456 пациентов, всего выздоровели 18 095 человек.

Отметим, в Алтайском крае число зараженных перевалило за пять сотен. По данным на утро 4 мая, в регионе число инфицирований выросло на 36 случаев – до 534.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.05.2020 17:59
гость

Рядом с этой цифрой надо ставить из скольких проверенных.

4.05.2020 18:06
- гость -

В последние дни укрепляется ощущение того, что Россия уверенно проигрывает «войну» с коронавирусом. Число заражённых возрастает с каждым днём. Увеличение количества смертей не заставит себя ждать.

4.05.2020 18:08
- гость -

В России власти думают, что они могут действовать по-китайски, а народ будет вести себя по-европейски. На всех этажах управления медленно признают масштабы эпидемии – но при этом наивно хотят, чтобы народ боялся последствий. При этом под разговоры о скором выходе на плато вводятся ограничительные меры, которых нет ни в Европе, ни в США. Только в Москве уже выписали штрафов на 160 миллионов рублей, наплодили бессмысленных и унизительных инструкций – но и близко не получили миланского или мадридского уровня самоизоляции, достингутых без штрафов и засилья полиции. Власти сами провоцируют масштабные всплески эпидемии: увеличение числа заражённых в последние дни коррелирует с коллапсом в московском метро 15 апреля, а в регионах – с празднованием Пасхи 19 апреля. Полная импотенция, проявленная на фоне широкого коллективного отмечания майских праздников, аукнется в середине месяца, уничтожая надежды на выход из самоизоляции и начало «перезапуска» экономики. Малый бизнес закрывается под предлогом опасности эпидемии, а на Чаяндинском месторождении «Газпрома» из 10 тысяч вахтовиков болеет почти половина – такое скопление народа не рассматривалось как проблема, ведь это же «системообразующая» компания. Ну и так далее.

В общем, всё как всегда. Власть делает вид, что руководит, народ пытается делать вид, что следует е

4.05.2020 18:11
- гость -

В общем, всё как всегда. Власть делает вид, что руководит, народ пытается делать вид, что следует её командам. Президент отсиживается в своём бункере. Катастрофа неотвратимо приближается.

4.05.2020 18:15
гость

Власти даже близко не думают про китайский вариант, за открытие предприятий в Ухане губернатора этой провинции, как минимум, посадили бы, как максимум, расстреляли. У нас полностью европейский демократический вариант, если сам хочешь, изолируйся

4.05.2020 18:17
- гость -


4.05.2020 18:06
- гость -
Что бы запугать народ, власти и большее количество заболевших укажут.

4.05.2020 18:17
гость

Интересно, у нас каждый год в стране вводятся режимы ЧС, то по наводнениям, то по лесным пожарам, которые по последствиям близко не стояли с тем, то творится в стране сейчас. Но сейчас не ЧС. Парадокс

4.05.2020 18:21
- гость -

От этого бреда у людей мозги скоро в кисель превратятся. Блин, ну так или иначе переболеем все. Может, пора ускориться? Мне кредит платить. Если помру, то страховая оплатит. Получается, что мне выгоднее помереть? Но и государству выгоднее, если я помру: до пенсии не доживу, попугаю своей смертью несогласных.

4.05.2020 18:35
- гость -

Вы всё-таки оттягивайте свой конец.

4.05.2020 18:40
- гость -

Была одна старуха — Игнатьевна, которая лечила от голода малолетних: она им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и дети мирно затихали с сухой пеной на губах. Мать целовала ребенка в состарившийся морщинистый лобик и шептала:

— Отмучился, родимый. Слава тебе, господи!

Игнатьевна стояла тут же:

— Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в раю ветры серебряные слушает...

Мать любовалась своим ребенком, веря в облегчение его грустной доли.

— Возьми себе мою старую юбку, Игнатьевна, — нечего больше дать. Спасибо тебе.

Андрей Платонов. Чевенгур.

4.05.2020 18:45
Гость

4.05.2020 18:35
- гость
Его (конец) невозможно оттягивать бесконечно-истончится и оторвётся.

4.05.2020 18:49
- гость -

4.05.2020 18:21
- гость -
Но и государству выгоднее, если я помру: до пенсии не доживу, попугаю своей смертью несогласных.

Правильно, помоги государству догнать Америку.

4.05.2020 18:53
- гость -

Всего где-то 7-8% от предыдущего дня. Нормальная статистика. Еще неделе 2 назад было 10-12% прирост, а по началу вообще 25-35% в день. Правда по статистике других стран, которые вышли на 2-3% прироста, он у них сохраняется и не уменьшая, и по миру примерно 2% уже давно и не меняется.

4.05.2020 18:58
- гость -

ваше ковидобесие уже всем надоело,

4.05.2020 19:02
- гость -

Это не количество зараженных, это количество положительных тестов.
А сколько зараженных, кто знает? Может 10% населения, может 50%, а может 95%.
Препятствовать распространению глупо. Нужно сосредоточиться на лечении заболевших, именно - заболевших с симптомами, а не носителей вируса.
Готова ли к этому разгромленная медицина? Видимо, нет.

4.05.2020 19:07
Твайлайт Спаркл

>А сколько зараженных, кто знает?

По оценке, в Москве заражено 2% населения - сам мэр говорил.

4.05.2020 19:11
- гость -

ваше ковидобесие уже всем надоело
_______

Съезди в 5-ю больницу - сразу полегчает.

4.05.2020 19:13
- гость -

4.05.2020 19:11
- гость -

Сколько санитарам в 5 платят? Берут без мед. образования?

4.05.2020 19:19
- гость -

19:07
Твайлайт Спаркл
Ну, раз сам мер говорил, тогда оно конечно.
Разве ж кто сомневается.

4.05.2020 19:19
- гость -

4.05.2020 18:06
- гость -
В последние дни укрепляется ощущение того, что Россия уверенно проигрывает «войну» с коронавирусом.

Пока ее проигрывают все до одной страны, как бы они ни кичились.

4.05.2020 19:21
- гость -

Пофиг. С герпесами живём, привыкнем и легочным фиброзам.

4.05.2020 19:22
эпидемия

Сегодня пришёл на почту. Ни кого не пускают. Заходют по одному. Работает одно окно. Огромный зал ПУСТОЙ. Пошёл дождь. Люди набились в тамбур метр на метр 8 человек. В зал никто не пустил. Так что маразм властей крепчает.

4.05.2020 19:23
- гость -

4.05.2020 19:13
- гость -

Скатайся, там говорят очень требуются, образование не обязательно.

4.05.2020 19:39
- гость -

Короче, набирайте витаминов. Важный D, но у нас постоянно солнце, внутрь его тоже можно принять. Пихтовая вода на раз убивает все микробы в легких. Ну и много там есть такого. Антисептики, думаю, знают люди, где купить. Маски в любых швейных организациях. Всё.

4.05.2020 19:44
- гость -

через полторы-две недели ежедневный прирост будет в районе 20 000...

4.05.2020 19:55
- гость -

4.05.2020 19:44
- гость -

Вот зачем вы сейчас нагнетаете? Вам то, платят разве за это?

4.05.2020 19:57
- гость -

4.05.2020 19:19
- гость -
4.05.2020 18:06
- гость -
В последние дни укрепляется ощущение того, что Россия уверенно проигрывает «войну» с коронавирусом.

Пока ее проигрывают все до одной страны, как бы они ни кичились.
----------------
Ничего подобного. Во многих странах идет на спад. Есть сщественные успехи. Смотрите на сайте статистики коронавируса, очевидная вещь.
В России была бы другая ситуация, если бы раньше закрыли границы, не разогнали заразу по краям и областям, концентрировали в Москве. Раздали бы людям деньги, чтобы могли посидеть в карантине. Регионы на замок. Тогда на большей части страны жили бы обычной жизнью, без ущерба экономике.

4.05.2020 19:59
- гость -

Хотели угостить посетителей кафе за счёт хозяев заведения. Как в анекдоте.

Но у них ничего не вышло.

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