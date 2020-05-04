Больше 10 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в России за сутки

За минувшие сутки в России подтверждено 10 581 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией — на 52 меньше, чем днем ранее. Общее число зараженных по стране увеличилось до 145 268 человек, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По состоянию на 4 мая от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 76 человек. Всего в России зарегистрировали 1356 летальных исходов. Два из них — в Алтайском крае.

За прошедшие сутки излечились от болезни 1456 пациентов, всего выздоровели 18 095 человек.

Отметим, в Алтайском крае число зараженных перевалило за пять сотен. По данным на утро 4 мая в регионе число инфицирований выросло на 36 случаев — до 534.